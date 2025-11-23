G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία

Στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν τα κρίσιμα ζητήματα του πολέμου στην Ουκρανία και της κατάστασης στη Γάζα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει άμεσα το Κίεβο, να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να προβλέπει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν στενά με τους συμμάχους για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Για τη Γάζα, ο κ. Κάρνεϊ και ο κ. Μερτς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ τόνισαν την ανάγκη άμεσης και μαζικής εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις επόμενες φάσεις υλοποίησης του σχεδίου.

Παράλληλα, η συζήτηση κάλυψε και άλλους τομείς συνεργασίας, όπως τα στρατηγικά ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, το αεροδιάστημα και η άμυνα. Οι κ. Κάρνεϊ και Μερτς συμφώνησαν να διατηρήσουν στενές επαφές για την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών.

Η συνάντηση εντάσσεται στις διμερείς επαφές εντός της G20, που διεξάγεται στο Γιοχάνεσμπουργκ και εστιάζει σε παγκόσμια οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

