G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ και ο καγκελάριος Μερτς συζήτησαν στο περιθώριο της συνόδου στη Νότια Αφρική

G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία
23 Νοέ. 2025 10:42
Pelop News

Στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συζήτησαν τα κρίσιμα ζητήματα του πολέμου στην Ουκρανία και της κατάστασης στη Γάζα, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν την αμέριστη στήριξή τους στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει άμεσα το Κίεβο, να διασφαλίζει τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να προβλέπει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν στενά με τους συμμάχους για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης.

Διαβάστε επίσης: Αμερικανική πρωτοβουλία το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία επιμένει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Νέες συνομιλίες στη Γενέυη, πιέσεις προς τον Ζελένσκι

Για τη Γάζα, ο κ. Κάρνεϊ και ο κ. Μερτς εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο Ολοκληρωμένο Ειρηνευτικό Σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ τόνισαν την ανάγκη άμεσης και μαζικής εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις επόμενες φάσεις υλοποίησης του σχεδίου.

Παράλληλα, η συζήτηση κάλυψε και άλλους τομείς συνεργασίας, όπως τα στρατηγικά ορυκτά, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, το αεροδιάστημα και η άμυνα. Οι κ. Κάρνεϊ και Μερτς συμφώνησαν να διατηρήσουν στενές επαφές για την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών.

Η συνάντηση εντάσσεται στις διμερείς επαφές εντός της G20, που διεξάγεται στο Γιοχάνεσμπουργκ και εστιάζει σε παγκόσμια οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:38 Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πότε καταβάλεται
11:29 ΠΑΣΟΚ για σχολεία: «Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης»
11:23 Βόνιτσα: Ημιβυθίστηκε αλιευτικό σκάφος
11:16 Πάτρα: Συλλήψεις σε καταστήματα διασκέδασης για ηχορύπανση
11:08 Κρήτη: Εντοπισμός και διάσωση 25 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων
11:01 Τραγικός απολογισμός στο Βιετνάμ: Τουλάχιστον 90 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες
10:50 Νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική στράτευση γυναικών
10:42 G20: Καναδάς και Γερμανία επαναβεβαιώνουν στήριξη στην Ουκρανία
10:31 Νέα Δημοκρατία – Αχαΐα: Ομαλά και με υψηλή συμμετοχή οι εσωκομματικές εκλογές ΦΩΤΟ
10:23 Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις ανηλίκων για άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε συνομήλικους
10:16 Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο, συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι
10:10 Μητσοτάκης: «Τα 250 ευρώ γίνονται μόνιμα», αύριο στους λογαριασμούς των συνταξιούχων
9:58 Κακοκαιρία «Αριέλ»: Τεράστιες ζημιές σε Ήπειρο και Κέρκυρα, ποιοι δήμοι έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
9:50 Αλβανία: Μία νεκρή και εκατοντάδες εκτοπισμένοι από τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων δεκαετιών
9:42 Προϋπολογισμός 2026: Πακέτο ενίσχυσης 3,2 δισ. ευρώ για μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες και ένστολους
9:36 Συντάξεις Δεκεμβρίου και επίδομα 250 ευρώ: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα πληρωμών, πότε θα καταβληθεί
9:30 Πάτρα: Η έπαυλη ξυπνά όταν πέφτει η νύχτα – Η «Π» πέρασε μια βραδιά στη Βίλα Λυμπερόπουλου ΦΩΤΟ
9:26 Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών σήμερα στη Νίκαια Λάρισας
9:19 Καιρός: Χειμωνιάζει από σήμερα, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, η πρόγνωση για την Πάτρα
9:13 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ