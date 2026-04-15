Γαλάζιες αιχμές για Λαζαρίδη: Κατσανιώτης και Πέτσας ζητούν καθαρές απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας

Σημάδια εσωτερικής πίεσης στη Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη καταγράφηκαν μέσα σε δύο ημέρες, με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη και τον Στέλιο Πέτσα να ζητούν καθαρές και επίσημες απαντήσεις για τον διορισμό του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης το 2007. Οι παρεμβάσεις τους δεν στρέφονται μόνο στο σκέλος της ουσίας, αλλά αγγίζουν και τη συνολική κυβερνητική διαχείριση του θέματος.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου στα Παραπολιτικά 90,1, παρέπεμψε ευθέως στην ανάγκη το υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει αν ο κ. Λαζαρίδης διέθετε τότε τα τυπικά προσόντα για τη θέση που κατέλαβε στο Δημόσιο. Οπως είπε, με την απάντηση αυτή «θα κλείσει η συζήτηση», σπεύδοντας ταυτόχρονα να υπενθυμίσει ότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης αποτελεί επιλογή του πρωθυπουργού. Στην ίδια παρέμβαση άφησε σαφές υπονοούμενο για τη δημόσια εικόνα των πολιτικών προσώπων, λέγοντας ότι ο καθένας κρίνεται από τη δημόσια παρουσία, τον λόγο, τη συμπεριφορά και την πολιτική που εφαρμόζει.

ΠΑΣΟΚ κατά Μαξίμου για Λαζαρίδη: «Κυβέρνηση κολλητών και όχι προστασίας του δημοσίου συμφέροντος»

Ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών συνέδεσε μάλιστα το θέμα και με τη γενικότερη εικόνα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σημειώνοντας ότι «δεν είναι ευχάριστη η συζήτηση» και ότι πάνω από το συγκεκριμένο υπουργείο «υπήρχε και υπάρχει η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ». Με αυτή τη φράση μετέφερε το βάρος από ένα μεμονωμένο ζήτημα προσόντων σε μια συνολικότερη πολιτική φθορά που, όπως δείχνει, απασχολεί πλέον και βουλευτές της συμπολίτευσης. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη να δοθούν απαντήσεις και στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι, όπως είπε, παραμένουν με απορίες για πληρωμές, καθυστερήσεις και ελέγχους.

Ανάλογη, αλλά ακόμη πιο καθαρή ως προς την κριτική στη διαχείριση, ήταν η στάση του Στέλιου Πέτσα. Μιλώντας στο OPEN την Τρίτη 14 Απριλίου, ανέφερε ότι περιμένει από το υπουργείο Παιδείας να ξεκαθαρίσει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Μακάριος Λαζαρίδης το 2007 και ποια δικαιολογητικά του είχαν ζητηθεί. Ξεχώρισε μάλιστα δύο επίπεδα στην υπόθεση: το καθαυτό ζήτημα του διορισμού και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση το αντιμετώπισε επικοινωνιακά.

Στο δεύτερο σκέλος ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός. Ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι «το θέμα της επικοινωνίας πάει όλο λάθος» και υπογράμμισε πως δεν γίνεται να παρουσιάζεται ο Λαζαρίδης ως άγνωστο πρόσωπο, όταν έχει μακρά δημόσια διαδρομή ως δημοσιογράφος και ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το 2016 και μετά. Σε άλλη τοποθέτησή του τόνισε ότι πρέπει να υπάρξουν καθαρές τοποθετήσεις, διαφορετικά η κυβέρνηση αφήνει χώρο στην αντιπολίτευση να επιτεθεί στον πρωθυπουργό χωρίς η ίδια να έχει απαντήσει επίσημα. Ερωτηθείς αν η κριτική αυτή αφορά και την κυβέρνηση, απάντησε «σαφέστατα».

Η ουσία, πάντως, παραμένει ότι η υπόθεση Λαζαρίδη έχει πάψει να είναι αποκλειστικά πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Οι δημόσιες τοποθετήσεις δύο βουλευτών της ΝΔ δείχνουν ότι το θέμα παράγει πλέον και εσωτερική πίεση, με κοινό παρονομαστή την απαίτηση να υπάρξει επίσημη και πειστική τοποθέτηση από το αρμόδιο υπουργείο για τον διορισμό του 2007.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



