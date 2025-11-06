Γαλλία: Αναβρασμός για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ, ζητούνται κυρώσεις από την ΕΕ, ΒΙΝΤΕΟ

Από τη Γαλλία αυξήθηκε σήμερα (6/11/2025) η πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για την κινεζική εταιρία διαδικτυακής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein αναφορικά με την πώληση κουκλών με χαρακτηριστικά μικρού κοριτσιού ως «σεξουαλικών παιχνιδιών» και παράνομων όπλων στην πλατφόρμα της.

Μήνυση από την πρόεδρο του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, σε άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά! ΒΙΝΤΕΟ

«Η Γαλλία ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις εντός των συνόρων της και αναμένει ότι υπάρχουν παρόμοιοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτής της πλατφόρμας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», έγραψαν ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Ρολάν Λεσκίρ και η υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Αν λε Ενάνφ σε επιστολή τους προς την αρμόδια για την τεχνολογία επίτροπο της ΕΕ Χένα Βιρκούνεν.

Shein opened its first permanent shop at Paris as protesters gathered outside, after French politicians and retailers criticized its low‑cost model for undercutting high streets https://t.co/yH4wPqna2X pic.twitter.com/kdpiHU1Oou — Reuters (@Reuters) November 5, 2025

Η Γαλλία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει έρευνες «δίχως καθυστέρηση» για να εξακριβώσει τι οδήγησε στην πώληση παράνομων προϊόντων στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την επιστολή, που εστάλη αργά χθες και δημοσιοποιήθηκε στους δημοσιογράφους σήμερα.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η επιστολή παρελήφθη και δήλωσε ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλει κυρώσεις στη Shein, η οποία όπως δήλωσε παραβιάζει τους κανόνες της Ένωσης.

«Πιστεύω ότι η πλατφόρμα παραβιάζει ξεκάθαρα τους ευρωπαϊκούς κανόνες που υιοθετήσαμε το 2022 ύστερα από παρότρυνση της Γαλλίας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο», δήλωσε ο Μπαρό σε συνέντευξή του στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Franceinfo.

Τα προϊόντα που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Γαλλίας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρόλαντ Λεσκίρ, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι θα απαγορεύσει την είσοδο της Shein στη χώρα, εάν ο ασιατικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίσει να πωλεί παιδικές κούκλες με σεξουαλικά υπονοούμενα.

Η απειλή ήρθε έπειτα από την ανακοίνωση της γαλλικής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης, η οποία εντόπισε στην πλατφόρμα της εταιρείας «κούκλες» που ενδέχεται να εμπίπτουν στην κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Η εφημερίδα Le Parisien δημοσίευσε σχετική φωτογραφία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη γαλλική κοινή γνώμη.



Η Shein ανακοίνωσε ότι απέσυρε άμεσα τα επίμαχα προϊόντα και ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, ωστόσο ο Λεσκίρ δήλωσε πως, εάν αυτά επιστρέψουν στο διαδίκτυο, η κυβέρνηση «θα κινηθεί για να απαγορεύσει οριστικά την είσοδο της εταιρείας στη γαλλική αγορά».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν το προγραμματισμένο άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος της Shein στο Παρίσι, εντός του πολυκαταστήματος BHV Marais, κίνηση που έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις, πολιτικούς και άλλες εταιρείες μόδας.

Énorme file d’attente devant le BHV de Paris pour l’ouverture de la première boutique Shein. pic.twitter.com/ifC8B5hn04 — Luc Auffret (@LucAuffret) November 5, 2025

Η Shein έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών. Το 2025 έχει δεχθεί πρόστιμα ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ για παραβάσεις που αφορούν ψευδή διαφήμιση, διαδικτυακά cookies και μη δήλωση μικροπλαστικών στα προϊόντα της.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



