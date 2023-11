Γαλλία: Άνδρας μαχαίρωσε μια Εβραία – Η σβάστικα που εντοπίστηκε 

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στη Γαλλία για να συλλάβει έναν άνδρα που μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια Εβραία στη Λυών το Σάββατο.

Παράλληλα όπως δήλωσε η αστυνομία στη Γαλλία και ο δήμαρχος της Λυών στο σπίτι του θύματος βρέθηκε ζωγραφισμένη μια σβάστικα. Στις πρώτες της δηλώσεις το θύμα τόνισε πως κάποιος της χτύπησε το κουδούνι και όταν εκείνη άνοιξε, ένας άγνωστος τη μαχαίρωσε δύο φορές.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ

— AG (@AGHamilton29) November 4, 2023