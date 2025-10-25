Γαλλία: Δεν άντεξε και πέθανε ο πατέρας της 12χρονης Λόλα που βιάστηκε και δολοφονήθηκε από Αλγερινή

Στη Γαλλία η υπόθεση της 12χρονης Λόλα Νταβιέ, που δολοφονήθηκε στο Παρίσι το 2022, εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση και οργή. Η μητέρα της κατέθεσε στη δίκη της κατηγορούμενης, αποκαλύπτοντας πως ο πατέρας της μικρής πέθανε από θλίψη λίγους μήνες αργότερα, ανήμπορος να ξεπεράσει την απώλεια του παιδιού του.

Το Παρίσι παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον τη δίκη της 27χρονης Αλγερινής Ντάμπια Μπενκιρέν, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα Νταβιέ. Το κορίτσι είχε εντοπιστεί νεκρό τον Οκτώβριο του 2022 στην πολυκατοικία όπου διέμενε με την οικογένειά της, γεγονός που προκάλεσε τεράστιο σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κατηγορούμενη, που ζούσε στο ίδιο κτίριο, είχε εισέλθει παράνομα στη Γαλλία και φέρεται να είχε λάβει εντολή απέλασης λίγο πριν από το έγκλημα. Σύμφωνα με την κατηγορία, η υπόθεση συνδέεται με προσωπική αντιπαράθεση και εξετάζεται αν υπήρξε προσχεδιασμός. Οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν στο δικαστήριο είναι ιδιαίτερα σκληρές, ενώ η υπεράσπιση επικαλείται ψυχολογικά προβλήματα.

Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα της Λόλα, Ντελφίν Νταβιέ, κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια ότι ο σύζυγός της, Γιοάν, ο οποίος είχε χρόνια αποχή από το αλκοόλ, κατέρρευσε μετά τη δολοφονία της κόρης τους. «Άρχισε να πίνει ξανά και δεν σταμάτησε ποτέ», είπε, εξηγώντας πως «πέθανε από τη θλίψη» λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Πριν από τον θάνατό του, ο πατέρας της μικρής είχε αφήσει ένα γράμμα στην πόρτα του διαμερίσματος της κατηγορούμενης, στο οποίο εξέφραζε τον πόνο και την αδυναμία του να κατανοήσει «την απανθρωπιά που οδήγησε σε αυτή τη στυγερή δολοφονία». Στο τέλος του σημειώματος έγραφε: «Ο μπαμπάς σου, θα σε αγαπά για πάντα».

Ο αδελφός της Λόλα, Τιμπό, μίλησε στο δικαστήριο εκ μέρους της οικογένειας και του εκλιπόντος πατέρα τους, ζητώντας από την κατηγορούμενη «να πει όλη την αλήθεια στη Γαλλία και στην οικογένεια».

Η Μπενκιρέν, που μετακόμισε στη Γαλλία το 2013 με φοιτητική βίζα, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της Λόλα κατά την έναρξη της δίκης, λέγοντας πως «λυπάται βαθιά για ό,τι συνέβη».

Η υπόθεση έχει ανοίξει και πάλι τη συζήτηση για τις διαδικασίες απέλασης, τις ελλείψεις ασφαλείας και την αντιμετώπιση ψυχιατρικών περιπτώσεων από το γαλλικό σύστημα, ενώ η κοινωνία παρακολουθεί με έντονο συναίσθημα τη δικαστική εξέλιξη της τραγωδίας που σημάδεψε τη χώρα.

