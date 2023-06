Γαλλία: ΒΙΝΤΕΟ από την άγρια επίθεση άνδρα σε γιαγιά και εγγονή

Tο φως της δημοσιότητας βλέπει ένα σοκαριστικό βίντεο από την πόλη Μπορντό στη Γαλλία, στο οποίο ένας άντρας, φερόμενος ως μετανάστης αφρικανικής καταγωγής, φαίνεται να σέρνει βίαια μια ηλικιωμένη γυναίκα και την εγγονή της.

Το συγκλονιστικό βίντεο δείχνει τον βίαιο μετανάστη να τραβάει τη γιαγιά στο έδαφος, η οποία έδειχνε σοκαρισμένη. Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει τη γιαγιά και το κοριτσάκι.

Το βίντεο δείχνει τον δράστη να στέκεται στο δρόμο κοντά στο σπίτι πριν η γυναίκα και η εγγονή ανοίξουν την πόρτα. Καθώς η γιαγιά κοιτάζει προς το δρόμο, ο κατηγορούμενος, ο οποίος στεκόταν με ένα λευκό πανί στο χέρι σαν να κάλυπτε κάτι, κινείται προς την ηλικιωμένη γυναίκα και το κοριτσάκι που στέκονται στην είσοδο του σπιτιού τους.

Την ώρα που η γυναίκα μπαίνει στο εσωτερικό του σπιτιού μαζί με την εγγονή και είναι έτοιμη να κλείσει την πόρτα, ο κατηγορούμενος κινείται γρήγορα και σπρώχνει την πόρτα και επιτίθεται στην γυναίκα. Ο δράστης τραβάει τη γυναίκα και το κοριτσάκι και τις ρίχνει κάτω, παίρνει κάτι και στη συνέχεια τρέχει μακριά, ενώ η γιαγιά προσπαθεί να καταλάβει τι είχε συμβεί.

