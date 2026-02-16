Γαρμπή για Ακύλα: Για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός

«Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι», δήλωσε η Καίτη Γαρμπή.

Γαρμπή για Ακύλα: Για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός
16 Φεβ. 2026 9:35
Pelop News

Ερωτηθείσα για τις φετινές υποψηφίοτητες του Εθνικού τελικού της Eurovision 2026, η γνωστή  τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι».

Ο Ακύλας και το «Ferto», θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, στον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί τον Μάϊο, στη Βιέννη.

