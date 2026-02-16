Γαρμπή για Ακύλα: Για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός
«Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι», δήλωσε η Καίτη Γαρμπή.
Ερωτηθείσα για τις φετινές υποψηφίοτητες του Εθνικού τελικού της Eurovision 2026, η γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι».
Ο Ακύλας και το «Ferto», θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, στον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί τον Μάϊο, στη Βιέννη.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News