Γαρμπή για Ακύλα: Για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός

Ερωτηθείσα για τις φετινές υποψηφίοτητες του Εθνικού τελικού της Eurovision 2026, η γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή απάντησε: «Έχει ωραίες φωνές, αλλά για τη συνθήκη της Eurovision θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας. Το θέμα είναι να μπούμε στην πεντάδα, μακάρι να βγούμε και πρώτοι».

Ο Ακύλας και το «Ferto», θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, στον φετινό ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διεξαχθεί τον Μάϊο, στη Βιέννη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



