Γαστούνη: «Επαγγελματικό» χτύπημα σε κοσμηματοπωλείο με κλεμμένο όχημα τα ξημερώματα ΦΩΤΟ

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ληστεία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Γαστούνη, όταν ομάδα άγνωστων δραστών πραγματοποίησε ταχύτατο «χτύπημα» σε κοσμηματοπωλείο, ακολουθώντας μεθόδους παρόμοιες με διάρρηξη που είχε σημειωθεί στην Αμαλιάδα πριν από δύο μήνες. Η ενέργεια έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, προτού κάποιος προλάβει να αντιδράσει.

Λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, ομάδα αγνώστου αριθμού ατόμων έφτασε στο κέντρο της Γαστούνης και έστησε μια εντυπωσιακά γρήγορη επιχείρηση διάρρηξης σε κοσμηματοπωλείο. Οι δράστες χρησιμοποίησαν κλεμμένο αυτοκίνητο για να κλείσουν τον δρόμο, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει άμεση πρόσβαση στο σημείο.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφεραν να σηκώσουν τα μεταλλικά ρολά του καταστήματος, με τρόπο που παραπέμπει σε καλά οργανωμένη και πλήρως συντονισμένη ομάδα. Η ταχύτητα της ενέργειας και η ακρίβεια των κινήσεων θυμίζουν αντίστοιχο περιστατικό σε κοσμηματοπωλείο της Αμαλιάδας πριν από περίπου δύο μήνες.

Παρά τον θόρυβο και τις ζημιές στο κατάστημα, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη τι κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες ή αν τελικά πρόλαβαν να αρπάξουν κοσμήματα ή άλλα αντικείμενα. Η ομάδα εξαφανίστηκε πριν γίνει αντιληπτή από περίοικους ή περαστικούς.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: patrisnews.com

