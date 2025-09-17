Γαστούνη: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για ενάμιση χρόνο και οδηγούσε!
Χωρίς δίπλωμα οδήγησης εντοπίστηκε και συνελήφθη άνδρας, στη Γαστούνη Ηλείας.
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, Τρίτη 16/09/2025, στη Γαστούνη, άνδρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης
και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, γιατί οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.
Οπως διαπιστώθηκε ο άνδρας οδηγούσε όχημα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για χρονικό διάστημα 395 ημερών.
