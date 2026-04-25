GBL: Το δράμα του Πανιωνίου και η γλυκιά γεύση στο φινάλε για το Μαρούσι

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποβιβάστηκε στην Elite League, τα ζευγάρια των play-offs

25 Απρ. 2026 21:48
Pelop News

Με την διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της GBL, ολοκληρώθηκε το δράμα που είχε… γλυκιά γεύση για το Μαρούσι και πικρή για τον Πανιώνιο. Οι Νεοσμυρνιώτες ηττήθηκαν στην έδρα του Άρη 75-65 και έτσι υποβιβάζονται στην Elite League.

Το Μαρούσι απ’ την πλευρά του παρά την ήττα στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ (101-85) παραμένει στην «μεγάλη» κατηγορία καθώς έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τον Πανιώνιο. Με το αποτέλεσμα αυτό ο «δικέφαλος» εξασφάλισε την 3η θέση στην regular season.

Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο μετά και τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, μια και πέρασε νικηφόρα από την έδρα της ΑΕΚ με 94-84. Οι «ερυθρόλευκοι» στα playoffs θα αντιμετωπίσουν τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος επικράτησε της Καρδίτσας 91-78 και τερμάτισε όγδοος. Στην Πάτρα ο Προμηθέας επικράτησε του Ηρακλή με 97-85.

GREEK BASKETBALL LEAGUE – 26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson 97-76

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94

Άρης Betsson – Πανιώνιος 73-65

Κολοσσός – Καρδίτσα 91-78

ΠΑΟΚ – Μαρούσι 101-85

Προμηθέας – Ηρακλή 97-85

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 48
Παναθηναϊκός 43
ΠΑΟΚ 41
ΑΕΚ 40
Άρης 38
Περιστέρι 38
Μύκονος 33
Κολοσσός Ρ. 32
Ηρακλής 32
Προμηθέας Π. 32
Καρδίτσα 31
Mαρούσι 30
Πανιώνιος 30

Τα ζευγάρια των playoffs

Ολυμπιακός (1) – Κολοσσός Ρόδου (8)

Παναθηναϊκός AKTOR (2) – Μύκονος (7)

ΠΑΟΚ (3) – Περιστέρι (6)

ΑΕΚ (4) – Άρης (5)

