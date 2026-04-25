Ο Προμηθέας έκλεισε με νίκη μια πολύ δύσκολη σεζόν – Φωτογραφίες/δηλώσεις

Ο Προμηθέας Βίκος Cola επικράτησε επί του Ηρακλή στο «Τόφαλος» με σκορ 97-85 κι έκλεισε με χαμόγελα μια πολύ δύσκολη και κακή χρονιά. Οι «Προμηθείς» έκαναν το καθήκον τους στο παρκέ και δεν περίμεναν τους άλλους να τους μπλέξουν σε μπελάδες – αν και κανένα από τα περίεργα σενάρια, για τα οποία έλεγαν πολλοί, δεν συνέβη, ούτε στην Πυλαία, ούτε στη Ρόδο, ούτε στο «Nick Galis Hall».

Οι Ντέι Ντέι Γκραντ, Ρομπ Γκρέι και Λέιτον Χάμοντς είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο για τους νικητές, που βρέθηκαν να χάνουν με 10 πόντους (23-33) νωρίς στο παιχνίδι, αλλά έκαναν την αντεπίθεσή τους στο β’ μέρος και πήραν τελικά το θετικό αποτέλεσμα. Οι Κρις Σμιθ, Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ και Δημήτρης Μωραΐτης πάλεψαν για τους ηττημένους, που έκλεισαν τον β’ γύρο με ρεκόρ 2-10, ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν είχαν απολογισμό 6-6.

Να σημειωθεί ότι ο Προμηθέας μετρούσε 11 ήττες (!) στα τελευταία 12 παιχνίδια του στη Basket League (τελικά ήταν σωτήριο εκείνο το διπλό στη Μύκονο). Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής με αυτήν την ήττα στερείται, πλέον, την παρουσία του στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Κατραχούρας-Ζιώγας. Τα 10λεπτα: 21-27, 46-47 (ημ.), 70-65, 97-85.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μπατής): Χάμοντς 15 (1), Κόουλμαν 8 (8 ριμπάουντ), Πλώτας 10 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπαζίνας 5 (6 ασίστ, 3 λάθη), Γκρέι 24 (4/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 10/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 λάθη), Χάρις, Γκραντ 26 (7/10 τρίποντα, 3 ασίστ), Μπέλο 7, Σταυρακόπουλος 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Στρονγκ 3 (1), Σμιθ 23 (6/14 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Τσιακμάς 13 (2/7 τρίποντα), Γουέρ 1 (7 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σίλλας 7 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντάρκο-Κέλι 5 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μωραΐτης 14 (4/12 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα), Καμπουρίδης, Έντλερ-Ντέιβις 1, Κομνιανίδης.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 19/34 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 29/35 βολές, 30 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 3 επιθετικά), 19 ασίστ, 11 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Ηρακλή: 19/39 δίποντα, 12/41 τρίποντα, 11/15 βολές, 48 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 21 επιθετικά), 15 ασίστ, 16 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ζευγάρια των πλέι-οφ

Η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με τον Πανιώνιο να χάνει από τον Αρη Betsson και να υποβιβάζεται στην Elite League. Παράλληλα, διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των πλέι-οφ του πρωταθλήματος, με τον Κολοσσό Ρόδου να κερδίζει την Καρδίτσα και να παίρνει το 8ο εισιτήριο. Αναλυτικά:

Ολυμπιακός (1) – Κολοσσός Ρόδου (8)

Παναθηναϊκός AKTOR (2) – Μύκονος Betsson (7)

ΠΑΟΚ (3) – Περιστέρι Betsson (6)

ΑΕΚ (4) – Άρης Betsson (5)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



