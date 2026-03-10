Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Φωταγωγήθηκε στα «κίτρινα και μπλε» για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού

Εντυπωσιακό ήταν το αφιέρωμα στον Παναιτωλικό για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας, καθώς η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου φωταγωγήθηκε στα χρώματα της ομάδας του Αγρινίου, τιμώντας τη μακρά πορεία του συλλόγου στην Αιτωλοακαρνανία και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

10 Μαρ. 2026 12:24
Pelop News

Με τα χαρακτηριστικά «κίτρινα και μπλε» του Παναιτωλικού φωταγωγήθηκε η Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου του Αγρινίου, σε μια συμβολική κίνηση τιμής για την πορεία και την προσφορά του στην περιοχή.

Η φωταγώγηση της γέφυρας αποτέλεσε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Παναιτωλικό, ο οποίος από το 1926 έως σήμερα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αθλητικής και κοινωνικής ζωής της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο σύλλογος έχει καταφέρει μέσα στα χρόνια να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, αλλά και να διαμορφώσει μια σταθερή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«100 χρόνια κίτρινα και μπλε»

Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν μετά τη νίκη του Παναιτωλικού με 2-1 απέναντι στην Κηφισιά, αποτέλεσμα που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στους εορτασμούς για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.

Χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους του Αγρινίου και γιόρτασαν στο κέντρο της πόλης τα «100 χρόνια κίτρινα και μπλε». Πολλοί οπαδοί ξεκίνησαν με πορεία από το γήπεδο προς την κεντρική πλατεία, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης και χαράς.

Η πόλη του Αγρινίου εδώ και ημέρες ζει στον ρυθμό των εορτασμών, με σειρά εκδηλώσεων που κορυφώθηκαν με τη μεγάλη νίκη της ομάδας και την εντυπωσιακή φωταγώγηση της Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου.

