Γενική «εξέγερση» σήμερα για τον Οδοντωτό: Συλλαλητήρια σε Διακοπτό και Καλάβρυτα κατά της Hellenic Train

Περιφέρεια, Δήμοι, ξενοδόχοι και επαγγελματίες όλοι «στο πόδι» για τον Οδοντωτό.

Αραίωσαν επικίνδυνα τα δρομολόγια, αραίωσε και η κίνηση και η περιοχή αντιδρά και εξανίσταται