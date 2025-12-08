Γενική «εξέγερση» σήμερα για τον Οδοντωτό: Συλλαλητήρια σε Διακοπτό και Καλάβρυτα κατά της Hellenic Train
Περιφέρεια, Δήμοι, ξενοδόχοι και επαγγελματίες όλοι «στο πόδι» για τον Οδοντωτό.
Μαζικά συλλαλητήρια διοργανώνουν σήμερα από κοινού η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης για την ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ο οποίος έχει περιοριστεί πλέον σε μόλις δύο δρομολόγια ημερησίως! Το α’ μέρος του συλλαλητηρίου στις 11π.μ. στον σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό και το β’ μέρος στις 1.30μ.μ. στον σταθμό του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα.
Το θέμα είναι εάν και πότε θα συγκινηθεί η διοίκηση της Hellenic Train, που μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει, δεν έχει ενημερώσει, δεν δείχνει καν να υπολογίζει τον όποιο θόρυβο.
Ανοικτό κάλεσμα σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και απλούς πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στο συλλαλητήριο έχουν κάνει ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και οι δήμαρχοι Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, και Αιγιαλείας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
* Βροντερό παρών θα δώσει και η Ενωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων.
«Υπάρχει πτώση σχεδόν 40% στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, από την ώρα που κόπηκε το απογευματινό δρομολόγιο. Η πτώση ορίζεται κυρίως τις καθημερινές, αλλά όπως είδαμε και στην εορτή του Αγ. Ανδρέα που ήταν Κυριακή, δεν υπήρχε επισκεψιμότητα στην περιοχή, ούτε καν εκδρομείς της μίας ημέρας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης, Κωνσταντίνο Δαφαλιά.
«Το ζητούμενο είναι ότι μεταξύ των δύο δρομολογίων του τρένου, υπάρχει μόλις μιάμιση ώρα που μπορεί ο επισκέπτης να μείνει στα Καλάβρυτα, δηλαδή προλαβαίνει να πιει μόνο έναν καφέ. Τα τουριστικά γραφεία προσπαθούν να βρουν εισιτήρια για τον Οδοντωτό και δεν βρίσκουν. Σε περίπτωση δε που καταργήσουν τελείως τον Οδοντωτό, τότε τα Καλάβρυτα θα αλλάξουν ταυτότητα, θα γίνουν εποχικός προορισμός».
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού, Γιάννης Καραπαναγιώτης, μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο Διακοπτό: «Η κατάσταση είναι δραματική. Από τον Οκτώβριο που άφησαν μόνο δύο δρομολόγια από Διακοπτό και άλλα δύο από Καλάβρυτα, δηλαδή να κινείται το τρένο από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη μείωση της επιβατικής κίνησης. Εδώ και πενήντα χρόνια που ασχολούμαι με τον Οδοντωτό είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο λίγα δρομολόγια. Ακόμη και σε πολύ δύσκολες εποχές είχαμε έως και 6 δρομολόγια. Το τελευταίο τρένο πλέον από Διακοπτό είναι στις 12.17 το μεσημέρι. Αυτό από μόνο του είναι καταστροφικό».
