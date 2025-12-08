Γενική «εξέγερση» σήμερα για τον Οδοντωτό: Συλλαλητήρια σε Διακοπτό και Καλάβρυτα κατά της Hellenic Train

Περιφέρεια, Δήμοι, ξενοδόχοι και επαγγελματίες όλοι «στο πόδι» για τον Οδοντωτό.

Γενική «εξέγερση» σήμερα για τον Οδοντωτό: Συλλαλητήρια σε Διακοπτό και Καλάβρυτα κατά της Hellenic Train Αραίωσαν επικίνδυνα τα δρομολόγια, αραίωσε και η κίνηση και η περιοχή αντιδρά και εξανίσταται
08 Δεκ. 2025 9:25
Pelop News

Μαζικά συλλαλητήρια διοργανώνουν σήμερα από κοινού η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης για την ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ο οποίος έχει περιοριστεί πλέον σε μόλις δύο δρομολόγια ημερησίως! Το α’ μέρος του συλλαλητηρίου στις 11π.μ. στον σταθμό του Οδοντωτού στο Διακοπτό και το β’ μέρος στις 1.30μ.μ. στον σταθμό του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα.

Δυτική Ελλάδα: Κινητοποιήσεις για τον Οδοντωτό &#8211; Περιφέρεια και δήμοι απαιτούν τη συνέχιση της λειτουργίας του

Το θέμα είναι εάν και πότε θα συγκινηθεί η διοίκηση της Hellenic Train, που μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει, δεν έχει ενημερώσει, δεν δείχνει καν να υπολογίζει τον όποιο θόρυβο.

Ανοικτό κάλεσμα σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και απλούς πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στο συλλαλητήριο έχουν κάνει ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και οι δήμαρχοι Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, και Αιγιαλείας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

* Βροντερό παρών θα δώσει και η Ενωση Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων.

«Υπάρχει πτώση σχεδόν 40% στις κρατήσεις των ξενοδοχείων, από την ώρα που κόπηκε το απογευματινό δρομολόγιο. Η πτώση ορίζεται κυρίως τις καθημερινές, αλλά όπως είδαμε και στην εορτή του Αγ. Ανδρέα που ήταν Κυριακή, δεν υπήρχε επισκεψιμότητα στην περιοχή, ούτε καν εκδρομείς της μίας ημέρας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ενωσης, Κωνσταντίνο Δαφαλιά.

«Το ζητούμενο είναι ότι μεταξύ των δύο δρομολογίων του τρένου, υπάρχει μόλις μιάμιση ώρα που μπορεί ο επισκέπτης να μείνει στα Καλάβρυτα, δηλαδή προλαβαίνει να πιει μόνο έναν καφέ. Τα τουριστικά γραφεία προσπαθούν να βρουν εισιτήρια για τον Οδοντωτό και δεν βρίσκουν. Σε περίπτωση δε που καταργήσουν τελείως τον Οδοντωτό, τότε τα Καλάβρυτα θα αλλάξουν ταυτότητα, θα γίνουν εποχικός προορισμός».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντωτού, Γιάννης Καραπαναγιώτης, μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί στο Διακοπτό: «Η κατάσταση είναι δραματική. Από τον Οκτώβριο που άφησαν μόνο δύο δρομολόγια από Διακοπτό και άλλα δύο από Καλάβρυτα, δηλαδή να κινείται το τρένο από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη μείωση της επιβατικής κίνησης. Εδώ και πενήντα χρόνια που ασχολούμαι με τον Οδοντωτό είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο λίγα δρομολόγια. Ακόμη και σε πολύ δύσκολες εποχές είχαμε έως και 6 δρομολόγια. Το τελευταίο τρένο πλέον από Διακοπτό είναι στις 12.17 το μεσημέρι. Αυτό από μόνο του είναι καταστροφικό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ