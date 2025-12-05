Γενική Συνέλευση της Κεντρική ‘Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αποκέντρωση στην ανάπτυξη, ΦΩΤΟ

Ξεκίνησαν στην Πάτρα σήμερα (5/12/2025) οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Τσιάρας: «Η πόρτα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοικτή για συντεταγμένο διάλογο με τους αγρότες»

Για πρώτη φιλοξενείται η ΓΣ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας από το Επιμελητήριο Αχαΐας και με το…καλημέρα των εργασιών τα μηνύματα ήταν σημαντικά και δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικών πολιτικών για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Μάλιστα στους χαιρετισμούς τους οι θεσμικοί φορείς ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων ως κρίσιμων συνομιλητών της Πολιτείας, αλλά και ως καταλυτών για έναν νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης χαρακτήρισε την επιλογή της Πάτρας για τη συνέλευση ως τιμή και ευθύνη για τον φορέα, ενώ στην ομιλία του για την περιφερειακή ανάπτυξη παρουσίασε το παράδειγμα της Αχαΐας με τη «διπλή απόκλιση» που βιώνει η περιοχή, η οποία αν και διαθέτει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό και δομές, έχει ανεπαρκή διάχυση της ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν μπορεί να είναι αποσπασματικές: «Απαιτείται ουσία και πολιτική, όχι απλή απαρίθμηση μέτρων» ανέφερε, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του Επιμελητηρίου στο συνολικό σχέδιο περιφερειακής ανάταξης.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Βουτσινάς επισήμανε ότι, παρά την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, οι πιέσεις από το ενεργειακό κόστος, τον πληθωρισμό και τη γραφειοκρατία συνεχίζονται, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, παρουσίασε το πλέγμα χρηματοδοτήσεων και δράσεων της ΠΔΕ για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας από την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως την εξωστρέφεια και επισημαίνοντας πως «η χώρα πρέπει να αποκεντρωθεί και να στραφεί και προς τα δυτικά».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, στάθηκε στις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας την ανάγκη ειλικρινούς διαλόγου, ώστε «να δούμε τις δυνατότητες και να πάμε μπροστά».

Ο Πατρινός υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας μίλησε για τα Επιμελητήρια ως «πυξίδα και επιταχυντή ανάπτυξης», αναγνωρίζοντας τη μεταμόρφωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Μάλιστα πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης έκανε λόγο για «ανάπτυξη που δεν φτάνει στην περιφέρεια», ζητώντας ριζικές αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων και παρέμβαση στα υπερκέρδη των τραπεζών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης στάθηκε στον αποκλεισμό της μεγάλης πλειονότητας των επιχειρήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος μίλησε για αναγκαιότητα ενίσχυσης της περιφέρειας και της πράσινης μετάβασης.

Τέλος παρεμβάσεις έγιναν από τον βουλευτή της «Νίκης» Σπύρο Τσιρώνη, τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Γέφυρας ΑΕ Πάνο Λούκα, που ανέδειξαν με τη σειρά τους τις κοινωνικές πιέσεις, τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τη σημασία των υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη.

