Γέννα στον αέρα: Μωρό ήρθε στον κόσμο λίγα λεπτά πριν την προσγείωση πτήσης

Μια απρόσμενη αλλά συγκινητική γέννα σημειώθηκε εν πτήσει σε αεροσκάφος της Delta Air Lines, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ατλάντα προς το Πόρτλαντ. Λίγα μόλις λεπτά πριν την προσγείωση, μια επιβάτιδα έφερε στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι, με τη βοήθεια δύο διασωστών που βρίσκονταν τυχαία μέσα στο αεροπλάνο.

Πρόωρος τοκετός στα 30.000 πόδια

Το βρέφος, που ονομάστηκε Μπριέλ Ρενέ Μπλερ, γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν μόλις 20 λεπτά πριν την προσγείωση, σύμφωνα με το CNN. Η μητέρα, Άσλεϊ Μπλερ, ταξίδευε από το Τενεσί προς το Όρεγκον για να γεννήσει κοντά στη δική της μητέρα, όταν ο τοκετός ξεκίνησε απρόσμενα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Διασώστες σε ρόλο… μαιευτήρα

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία δύο διασωστών, της Τίνα Φριτς και της Κάριν Πάουελ, που επέστρεφαν από διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία. Αρχικά, βοηθούσαν μια νοσηλεύτρια με άλλο επιβάτη, όταν αεροσυνοδός τις κάλεσε να ελέγξουν την κατάσταση της εγκύου.

Φτάνοντας κοντά της, διαπίστωσαν ότι ο τοκετός είχε ήδη ξεκινήσει, με τις συσπάσεις να γίνονται όλο και πιο έντονες. Το αεροσκάφος ήταν γεμάτο, με 153 επιβάτες, και χρειάστηκε να δημιουργηθεί χώρος άμεσα για να εξελιχθεί η διαδικασία.

Αυτοσχεδιασμός χωρίς εξοπλισμό

Χωρίς πρόσβαση σε βασικό μαιευτικό εξοπλισμό, οι διασώστες αναγκάστηκαν να αυτοσχεδιάσουν. Χρησιμοποίησαν κουβέρτες από άλλους επιβάτες και ένα κορδόνι παπουτσιού για να δέσουν τον ομφάλιο λώρο, ενώ ένα δεύτερο κορδόνι αξιοποιήθηκε ως τουρνικέ για ενδοφλέβια πρόσβαση.

Την κρίσιμη στιγμή, η μητέρα φώναξε ότι έπρεπε να σπρώξει, ενώ το πλήρωμα προετοίμαζε το αεροσκάφος για προσγείωση και ζητούσε από όλους να καθίσουν. Ωστόσο, η γέννα είχε ήδη ξεκινήσει και δεν μπορούσε να αναβληθεί.

Το μωρό γεννήθηκε την ώρα της προσγείωσης

Με τρεις δυνατές ωθήσεις, το μωρό γεννήθηκε γρήγορα και με ασφάλεια, την ώρα που το αεροσκάφος άγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης. Η Πάουελ έκοψε τον ομφάλιο λώρο και κράτησε το νεογέννητο μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Σύμφωνα με τη Φριτς, το μωρό «πήρε αμέσως χρώμα και ήταν πανέμορφο», ενώ χαρακτήρισε τη μητέρα «απίστευτα δυνατή». Λίγο αργότερα, καθώς το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς την πύλη, το νεογέννητο παραδόθηκε στη μητέρα του, με τους επιβάτες να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και να καταγράφουν τη στιγμή.

Σε καλή κατάσταση μητέρα και βρέφος

Μετά την προσγείωση, ιατρικό προσωπικό του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος ήταν καλά στην υγεία τους. Και οι δύο μεταφέρθηκαν προληπτικά σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Delta Air Lines ευχαρίστησε το πλήρωμα και τους επιβάτες για την άμεση ανταπόκριση και την αλληλεγγύη που επέδειξαν, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Από την πλευρά της, η Φριτς αποκάλυψε ότι διατηρεί πλέον επαφή με τη μητέρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω ότι θα είμαστε φίλες για πάντα».

