Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Συναγερμός σήμανε σήμερα (11.11.2025) στην τουρκική πολεμική αεροπορία, καθώς ένα μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη στην Γεωργία.

Το τουρκικό C-130 απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, ωστόσο για αδιευκρίνιστο – μέχρι στιγμής – λόγο συνετρίβη σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Γεωργία.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media φαίνεται ότι η άτρακτος του τουρκικού αεροσκάφους έχει κοπεί με τμήμα του να περιστρέφεται σε πτωτική πορεία προς το έδαφος.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρμόδιες αρχές τόσο του Αζερμπαϊτζάν όσο και της Γεωργίας.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory. Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Αναλυτές κατάφεραν να εντοπίσουν την πτήση του τουρκικού αεροσκάφους στο Flight Radar και τα τελευταία λεπτά προτού αυτό συντριβεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



