Γεωργία: Συντριβή τουρκικού C-130 – Αγωνία για τους επιβάτες , σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Το τουρκικό C-130 απογειώθηκε από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία, ωστόσο για αδιευκρίνιστο – μέχρι στιγμής – λόγο συνετρίβη σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Γεωργία.

11 Νοέ. 2025 16:18
Pelop News

Συναγερμός σήμανε σήμερα (11.11.2025) στην τουρκική πολεμική αεροπορία, καθώς ένα μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 συνετρίβη στην Γεωργία.

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media φαίνεται ότι η άτρακτος του τουρκικού αεροσκάφους έχει κοπεί με τμήμα του να περιστρέφεται σε πτωτική πορεία προς το έδαφος.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό και ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τις αρμόδιες αρχές τόσο του Αζερμπαϊτζάν όσο και της Γεωργίας.

Αναλυτές κατάφεραν να εντοπίσουν την πτήση του τουρκικού αεροσκάφους στο Flight Radar και τα τελευταία λεπτά προτού αυτό συντριβεί.

