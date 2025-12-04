Γεωργιάδης: «Χρειάστηκε τόση φασαρία στον ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για να φύγει ο Πολάκης;»

Καυστικό σχόλιο για την εσωκομματική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο θέατρο Παλλάς.

Μέσα από ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο κ. Γεωργιάδης εστίασε στις παρουσίες και κυρίως στις απουσίες της εκδήλωσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, παρούσα ήταν ακόμα και η πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ Κατερίνα Παπακώστα, ενώ ο μόνος που απουσίαζε εμφανώς ήταν ο Παύλος Πολάκης.

«Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;» έγραψε ο υπουργός, υπενθυμίζοντας εμμέσως τις πρόσφατες εσωκομματικές διενέξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι «κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 που έλαβε 17,7% ήταν και ουδείς άλλος», αφήνοντας αιχμές για τη σημερινή σύνθεση και δυναμική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025

