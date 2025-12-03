Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Ποιος εμπιστεύεται τον καπετάνιο που έριξε το πλοίο στα βράχια και κατηγορεί το πλήρωμα;»
Τι είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολιάζοντας την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.
Άμεση και αιχμηρή ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στο θέατρο Παλλάς.
Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τη ναυτική μεταφορά που είχε εισαγάγει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και είπε: «Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω: Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια, και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».
