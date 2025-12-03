Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Ποιος εμπιστεύεται τον καπετάνιο που έριξε το πλοίο στα βράχια και κατηγορεί το πλήρωμα;»

Άμεση και αιχμηρή ήταν η απάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα, λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στο θέατρο Παλλάς.

Διαβάστε επίσης: Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση της «Ιθάκης»: «Είμαι υπερήφανος για όσα καταφέραμε ως κυβέρνηση, μας αξίζει μια καλύτερη Ελλάδα» ΒΙΝΤΕΟ

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025 στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τη ναυτική μεταφορά που είχε εισαγάγει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός και είπε: «Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω: Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια, και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Δείτε ακόμα: Μητσοτάκης στο 36ο Greek Economic Summit: «Η Ελλάδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην ευρωζώνη» ΒΙΝΤΕΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



