Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις Πορτοσάλτε και την απόλυση του κωμικού από την Pizza Fan

Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»
26 Σεπ. 2025 8:23
Pelop News

Σφοδρή κριτική άσκησε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόλυση του κωμικού Πάρη Ρούπου από την εταιρεία Pizza Fan, ύστερα από δηλώσεις του για την ελληνική σημαία σε παράσταση στη Δραπετσώνα.

Σάλος στα social: Η Pizza Fan ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας με τον γνωστό stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο- Τα σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «υποκρισία της Αριστεράς», συγκρίνοντας την υπόθεση με την πρόσφατη συζήτηση γύρω από δηλώσεις του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε. «Όταν πριν από λίγες μέρες ο Πορτοσάλτε χαρακτήρισε “πατσαβούρες” τα πανό στον Ιερό Βράχο, ζητούσαν την απόλυσή του. Τώρα όμως, με τον Ρούπο, οι ίδιοι άνθρωποι μιλούν για ελευθερία λόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις διαφέρουν ανάλογα με το ποιο σύμβολο προσβάλλεται, κατηγορώντας τους επικριτές του για «μισαλλοδοξία απέναντι σε καθετί ελληνικό».

Τα αποσπάσματα της παράστασης που προκάλεσαν θόρυβο περιλαμβάνουν σχόλια του Ρούπου για την ελληνική σημαία, την οποία παρομοίασε με «βοθρολύματα», αλλά και αναφορές στους Ναζί, καθώς και στον Αμερικανό ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ.

Από την πλευρά του, ο κωμικός αντέδρασε στην απόλυσή του, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη διαδικτυακή επίθεση» με μαζικά μηνύματα και καταγγελίες σε βάρος του.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:40 Πάτρα: Νέα αποχή των δικηγόρων
8:38 Όλγα Κεφαλογιάννη: Τέλος στα «παράνομα» Airbnb από 1η Οκτωβρίου
8:36 Αυνανιζόταν έξω από νηπιαγωγείο στη Νέα Φιλαδέλφεια
8:30 Έρευνα Nexi: Τι αγοράζουν οι Έλληνες από e-shops, άνοδος στις ψηφιακές πληρωμές
8:30 Πυρκαγιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο
8:26 Αποκεφαλίστηκε γυναίκα σε τροχαίο στη Νέα Υόρκη
8:23 Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»
8:16 Στους 14 οι νεκροί στο Περού από σύγκρουση βαν με νταλίκα
8:16 Σπάνιο φαινόμενο: Αλεξιπτωτιστές στη Βρετανία κατέγραψαν ουράνιο τόξο σε πλήρη κύκλο ΒΙΝΤΕΟ
8:05 Φρίκη στην Τουρκία: 44χρονος σκότωσε την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο ΒΙΝΤΕΟ
7:59 MyDATA: Αναβάλλεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής
7:52 Δανία: Drones «παραλύουν» για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άλμποργκ
7:48 Καιρός: Ραγδαία επιδείνωση με καταιγίδες και ανέμους, η πρόγνωση για την Πατρα
7:43 Σεισμός τα ξημερώματα στο Ιόνιο ταρακούνησε τη Ζάκυνθο
7:39 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
7:32 Τραμπ για Ισραήλ: «Δεν θα επιτρέψω να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη»
7:23 Τα μηνύματα της σημερινής ομιλίας Μητσοτάκη στον ΟΗΕ
7:12 Ανατολίτικο παζάρι
23:57 Στέκεστε όρθιοι και σας ανεβαίνει η πίεση;
23:39 Οι τρομεροί αριθμοί του Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό, 100 συμμετοχές-63 γκολ!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ