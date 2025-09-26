Γεωργιάδης για Ρούπο και Πορτοσάλτε: «Υποκρισία της Αριστεράς»

Σφοδρή κριτική άσκησε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόλυση του κωμικού Πάρη Ρούπου από την εταιρεία Pizza Fan, ύστερα από δηλώσεις του για την ελληνική σημαία σε παράσταση στη Δραπετσώνα.

Σάλος στα social: Η Pizza Fan ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας με τον γνωστό stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο- Τα σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για «υποκρισία της Αριστεράς», συγκρίνοντας την υπόθεση με την πρόσφατη συζήτηση γύρω από δηλώσεις του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε. «Όταν πριν από λίγες μέρες ο Πορτοσάλτε χαρακτήρισε “πατσαβούρες” τα πανό στον Ιερό Βράχο, ζητούσαν την απόλυσή του. Τώρα όμως, με τον Ρούπο, οι ίδιοι άνθρωποι μιλούν για ελευθερία λόγου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να αηδιάσετε με την υποκρισία των αριστερών θυμηθείτε το εξής: όταν πριν από μερικές μέρες, σε μία αποστροφή του λόγου του, σε σχόλιο του για μια «ακτιβιστική» δράση στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, ο @ArisPortosalte είχε πει την φράση: «δεν θέλω να βλέπω πατσαβούρες στον Ιερό… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 26, 2025

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις διαφέρουν ανάλογα με το ποιο σύμβολο προσβάλλεται, κατηγορώντας τους επικριτές του για «μισαλλοδοξία απέναντι σε καθετί ελληνικό».

Τα αποσπάσματα της παράστασης που προκάλεσαν θόρυβο περιλαμβάνουν σχόλια του Ρούπου για την ελληνική σημαία, την οποία παρομοίασε με «βοθρολύματα», αλλά και αναφορές στους Ναζί, καθώς και στον Αμερικανό ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ.

Από την πλευρά του, ο κωμικός αντέδρασε στην απόλυσή του, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη διαδικτυακή επίθεση» με μαζικά μηνύματα και καταγγελίες σε βάρος του.

