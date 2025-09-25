Σάλος στα social: Η Pizza Fan ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας με τον γνωστό stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο – Τα σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις

Η αλυσίδα Pizza Fan ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της με τον Πάρι Ρούπο, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσαν σχόλιά του σε πρόσφατη stand-up παράσταση.

Σάλος στα social: Η Pizza Fan ανακοινώνει τη λήξη συνεργασίας με τον γνωστό stand-up κωμικό Πάρι Ρούπο - Τα σχόλια που προκάλεσαν αντιδράσεις
25 Σεπ. 2025 14:15
Pelop News

Η Pizza Fan έβαλε τέλος στη συνεργασία της με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, έπειτα από τα σχόλια που έκανε σε παράστασή του στις 15 Σεπτεμβρίου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο Ρούπος ακούγεται να σχολιάζει σκωπτικά την ελληνική σημαία που κυματίζει στην περιοχή, λέγοντας: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα».

Παράλληλα, έκανε αναφορές στους ναζί λέγοντας: «Ιδανικό όνομα τα ‘Λιπάσματα’. Γιατί εκεί θα έπρεπε να καταλήξουν όλοι οι ναζί… Δεν έχω αρκετό χρόνο για να τους μορφώσω, θέλω να περάσω τη ζωή μου με όσο λιγότερους γίνεται». Στη συνέχεια μίλησε για τη σφαγή στον Μελιγαλά, αλλά και για τον ακροδεξιό Αμερικανό Τσάρλι Κερκ, σχολιάζοντας ειρωνικά την είδηση του θανάτου του.

@paris_roupos “Λιπάσματα”. Απόσπασμα από την παράσταση στο πλαίσιο του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας. Follow –> https://www.instagram.com/paris_roupos/ #lipasmata #antifasistikosseptemvris #roupos #standupcomedy #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Paris Roupos

Τα αποσπάσματα προκάλεσαν αντιδράσεις στα social media, με χρήστες να ζητούν ακόμη και την απόλυσή του από την Pizza Fan, η οποία είχε συνεργαστεί μαζί του για προωθητικές ενέργειες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με σημερινή ανακοίνωσή της (25/9), η εταιρεία τόνισε ότι «θεωρεί μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο», ξεκαθαρίζοντας ότι η παράσταση δεν είχε καμία επικοινωνιακή σχέση με την Pizza Fan. Παράλληλα σημείωσε πως «οποιοσδήποτε συνεργάζεται με μια εταιρεία που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς διάκριση, οφείλει να σέβεται τον κόσμο της».

Για τους παραπάνω λόγους, η αλυσίδα ανακοίνωσε την απόλυση του Πάρι Ρούπου και τη διακοπή κάθε συνεργασίας μαζί του.
