Γεωργιάδης για το καθηκοντολόγιο μαιών-μαιευτών: «Δεν αλλάζει τίποτα – κακώς δημιουργείται ανησυχία»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών-μαιευτών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγών και ότι σχετικές ανησυχίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

03 Φεβ. 2026 12:47
Για το ζήτημα του υπό έγκριση καθηκοντολογίου των μαιών-μαιευτών τοποθετήθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε δημοσιεύματα που προκάλεσαν αντιδράσεις και ανησυχία στον κλάδο.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή στο υφιστάμενο πλαίσιο, τονίζοντας χαρακτηριστικά:
«Ως προς την ανησυχία που έχει δημιουργηθεί για το καθηκοντολόγιο των μαιών-μαιευτών, δηλώνω ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει και κακώς δημιουργείται αυτή η ανησυχία».

Όπως διευκρίνισε, η συζήτηση που άνοιξε δεν συνδέεται με κυβερνητική απόφαση, αλλά με πρόταση επιτροπής του Υπουργείο Υγείας, η οποία δεν έχει υιοθετηθεί.
«Το ζητούμενο προέκυψε από την πρόταση μιας επιτροπής του υπουργείου Υγείας, πρόταση που δεν έχω κάνει δεκτή», σημείωσε, κλείνοντας κάθε ενδεχόμενο αλλαγής στο ισχύον καθεστώς.

Με τη δήλωσή του, ο υπουργός επιχείρησε να βάλει τέλος στη δημόσια συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για τους επαγγελματίες του χώρου.

