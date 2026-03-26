Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών: «Θέλουν τοξικότητα και κάνουν τα πάντα για να μην ξεκινήσει»

Μετωπική επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και σε όσους εγείρουν ενστάσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες θα διεξαχθεί η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από τα διαδικαστικά ζητήματα στο πεδίο των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Μιλώντας στο Action24, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι πίσω από την ένταση των τελευταίων ημερών υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια παρεμπόδισης της διαδικασίας, με στόχο –όπως είπε– να διατηρηθεί ένα κλίμα τοξικότητας και σύγκρουσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι για ορισμένες πλευρές η έναρξη της δίκης και η προοπτική κάθαρσης θα συνιστούσαν πολιτική ζημιά, γι’ αυτό και, κατά την εκτίμησή του, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε η διαδικασία να μη φτάσει να ξεκινήσει. Στην τοποθέτησή του απέδωσε τις αντιδράσεις σε «υλικά, πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα», βάζοντας στο επίκεντρο των πυρών του συγκεκριμένα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.





Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στο ζήτημα της αίθουσας όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη, υποστηρίζοντας ότι τυχόν αλλαγή θα οδηγούσε σε μεγάλη καθυστέρηση. Σύμφωνα με όσα είπε, αν ανοίξει θέμα μεταφοράς της διαδικασίας σε άλλη αίθουσα, τότε η δίκη θα μπορούσε να μετατεθεί ακόμη και κατά δύο χρόνια, γι’ αυτό και κάλεσε όσους διατυπώνουν ενστάσεις να επιδείξουν, όπως ανέφερε, καλή πίστη ώστε να προχωρήσει η διαδικασία. Παράλληλα, χαρακτήρισε την υφιστάμενη αίθουσα ως τη μεγαλύτερη στην Ελλάδα, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι δεν επαρκεί για τις ανάγκες της υπόθεσης.

Συνεχίζοντας στο ίδιο επιθετικό ύφος, ο Άδωνις Γεωργιάδης επέμεινε ότι όσοι επενδύουν πολιτικά στην ένταση δεν θέλουν να δουν τη δίκη να προχωρά. Στο πλαίσιο αυτό ονομαστικά αναφέρθηκε ξανά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι εκείνη υποκίνησε την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με σκοπό να μπλοκαριστεί η έναρξη της δίκης. Παράλληλα, επιχείρησε να αντικρούσει και τις επικρίσεις για το κόστος της αίθουσας, λέγοντας ότι το έργο υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άρα όσοι το αμφισβητούν στρέφονται ουσιαστικά κατά του περιφερειάρχη.

Αιχμές άφησε και για τη Μαρία Καρυστιανού, σχολιάζοντας τις δημόσιες αναφορές της για ανάγκη τηλεοπτικής κάλυψης της διαδικασίας. Ο υπουργός Υγείας τη χαρακτήρισε σκωπτικά «φερέλπιδα πολιτικό αρχηγό» και υποστήριξε ότι στον δυτικό κόσμο δεν υπάρχει δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, επιχειρώντας έτσι να αποδομήσει το σχετικό αίτημα ως θεσμικά ασύμβατο με τη διεθνή πρακτική.





Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν περιορίστηκε, ωστόσο, μόνο στο μέτωπο των Τεμπών. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να υιοθετήσει ψήφισμα κατά κάθε μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, απάντησε με σκωπτικό τόνο, εκτιμώντας ότι μια τέτοια επιλογή θα έβλαπτε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, υποστήριξε πως αν παγιωθεί αυτή η γραμμή, τότε το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών θα διαμορφωθεί, κατά την άποψή του, ανάμεσα σε αυτοδυναμία της ΝΔ και σε ένα σκηνικό διαρκών εκλογικών αναμετρήσεων.

