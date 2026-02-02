Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Η αξιολογική μου κρίση δεν αλλάζει» – Αιχμές και για Καρυστιανού

Σφοδρή επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας με αφορμή τη μήνυση που, όπως είπε, κατέθεσε εναντίον του, ενώ άφησε αιχμές και για τη Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας τις κινήσεις τους με ευρύτερες πολιτικές ισορροπίες.

Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Η αξιολογική μου κρίση δεν αλλάζει» – Αιχμές και για Καρυστιανού
02 Φεβ. 2026 12:45
Pelop News

Πυρά κατά της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη μήνυση που, όπως ανέφερε, κατέθεσε εναντίον του. Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον ANT1, ο υπουργός υποστήριξε ότι η μήνυση κατατέθηκε «δέκα λεπτά πριν εκπνεύσει το τρίμηνο», παραπέμποντας σε δήλωσή του τον Οκτώβριο του 2025.

Ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι με τον συγκεκριμένο χειρισμό επιδιώχθηκε να αποφευχθεί η δυνατότητα άμεσης νομικής αντίδρασης εκ μέρους του για συκοφαντική δυσφήμιση. Τόνισε, πάντως, ότι «η αξιολογική κρίση» του για την κ. Κωνσταντοπούλου «δεν αλλάζει» λόγω της μήνυσης, κάνοντας λόγο για «απίστευτη τοξικότητα» και εκτιμώντας ότι «θα τιμωρηθεί στην κάλπη».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός περιέγραψε τη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ως διαρκώς συγκρουσιακή, υποστηρίζοντας ότι «καβγαδίζει με όποιον βλέπει μπροστά της» και επανέφερε την αντιπαράθεση για την υπόθεση των Τεμπών, κατηγορώντας την ότι «έπαιξε με χυδαίο τρόπο» το θέμα στη Βουλή.

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε αιχμές για το ιδεολογικό της αποτύπωμα, υποστηρίζοντας ότι «ο λόγος της είναι δεξιός» και ότι απευθύνεται σε «αντισυστημικό» ακροατήριο. Όπως είπε, πρόκειται για «χώρο παραλογισμού», προσθέτοντας ότι, παρά ταύτα, μπορεί να αποτελέσει εκλογική απειλή για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας για «συγκοινωνούντα δοχεία» στο πολιτικό πεδίο.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από «ασφαλιστικές δικλείδες».

Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε το κόμμα «μεγάλο ασθενή του πολιτικού συστήματος», υποστηρίζοντας ότι σήμερα δεν εκφράζει κυβερνητικές θέσεις και ότι σε αρκετά ζητήματα ασκεί «πιο έξαλλη αντιπολίτευση».

