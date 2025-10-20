Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν

Το σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη για την νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα.

Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
20 Οκτ. 2025 9:23
Pelop News

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολίασε τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές στα Κατεχόμενα, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης: Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η επανένωση του νησιού θα διασφαλίζει ειρήνη και ευημερία για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει στην ατζέντα του ΟΗΕ μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, με στόχο την επανεκκίνηση των άτυπων συνομιλιών.

«Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε από κοινού στο επόμενο στάδιο της διευρυμένης άτυπης συνάντησης. Σε ένα σύγχρονο διεθνές σκηνικό γεμάτο προκλήσεις, οι διαιρέσεις δεν έχουν θέση», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος οφείλει να στείλει ένα οικουμενικό μήνυμα ενότητας και σύνθεσης.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:08 Καρκίνος του μαστού: Η «ροζ» παρέλαση στην Αμαλιάδα την Παρασκευή 24/10
10:02 Αλαβάνος: «Δεν είναι Αριστερά ο Τσίπρας, εγώ ασχολούμαι με σοβαρές υποθέσεις της πολιτικής»
9:54 Νέο Εργασιακό Νόμοσχεδίο: Πού θα εφαρμοστεί το 13αωρο
9:51 Λούβρος – Εμανούελ Μακρόν: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»
9:45 Ο Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο
9:39 Ο διαγωνιζόμενος του «The Voice» που την «είπε» στην Ελενα Παπαρίζου
9:34 ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ από την εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν.. αλα Κάνιε Γουέστ
9:34 Τσίπρας για Κατεχόμενα: Εκλογή Ερχιουρμάν δημιουργεί ελπίδες για επανεκκίνηση των συνομιλιών
9:23 Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν
9:20 Ωρα Πατρών: Οι «πονηρούληδες» της Δημοτικής Αρχής.
9:07 Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά
9:03 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Βόρεια Μακεδονία: Σάρωσε το VMRO-DPMNE στον α’ γύρο των δημοτικών εκλογών
8:47 Τουφάν Ερχιουρμάν: Ποιος είναι ο νέος «ηγέτης» στα Κατεχόμενα που εκτόπισε τον εκλεκτό του Ερντογάν
8:44 Διάρρηξη Μουσείο Λούβρου: Οι έρευνες των Αρχών και η «παραγγελία» από συλλέκτη ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:33 Λιμενικό: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης
8:31 Πάτρα: Βίαζε την κόρη, απειλούσε να κάψει τη γυναίκα του!
8:25 Τραγωδία ανοιχτά της Λαμπεντούζα: Δύο νεκροί από κατάποση καυσίμου, διασώθηκαν 91 μετανάστες, 14 σε σοβαρή κατάσταση
8:23 Στη Σλοβενία σήμερα ο Μητσοτάκης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ