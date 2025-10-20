Γεραπετρίτης: Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την Κύπρο μετά τη νίκη Ερχιουρμάν

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σχολίασε τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στις εκλογές στα Κατεχόμενα, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση της Κύπρου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η επανένωση του νησιού θα διασφαλίζει ειρήνη και ευημερία για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε συστηματικές προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει στην ατζέντα του ΟΗΕ μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, με στόχο την επανεκκίνηση των άτυπων συνομιλιών.

«Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε από κοινού στο επόμενο στάδιο της διευρυμένης άτυπης συνάντησης. Σε ένα σύγχρονο διεθνές σκηνικό γεμάτο προκλήσεις, οι διαιρέσεις δεν έχουν θέση», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι η Κύπρος οφείλει να στείλει ένα οικουμενικό μήνυμα ενότητας και σύνθεσης.

