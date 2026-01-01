Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα

Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα στο Μπίλεφελντ. Σοβαροί τραυματισμοί, συλλήψεις 400+ στο Βερολίνο, πυρκαγιά σε ιστορικό κτίριο Ερφούρτης.

Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα
01 Ιαν. 2026 16:04
Pelop News

Τραγικά περιστατικά την Πρωτοχρονιά στην Γερμανία, η χρήση πυροτεχνημάτων οδήγησε σε δύο θανάτους νεαρών ατόμων και δεκάδες τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Μπίλεφελντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά ατυχήματα από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα. Στην περιοχή Μπαουμχάιντε, ένας 18χρονος πέθανε ακαριαία από έκρηξη πυροτεχνήματος, ενώ στη Μπράκε ο δεύτερος 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Σε άλλες πόλεις καταγράφηκαν σοβαρά τραύματα: Στη Λειψία, 16χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά από παράνομο πυροτέχνημα. Στο Ρόστοκ, 23χρονος έχασε το χέρι του από κροτίδα. Στο Βερολίνο νοσηλεύτηκαν πάνω από 20 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις με κροτίδες οδήγησαν σε μαζικές συλλήψεις: Στο Βερολίνο συνελήφθησαν πάνω από 400 άτομα, ενώ τουλάχιστον 20 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στο Αμβούργο τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας. Ανάλογα περιστατικά έντασης σημειώθηκαν στη Βρέμη, τη Βόννη, τη Λειψία, την Κολωνία και τη Φρανκφούρτη, όπου είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στην Ερφούρτη της Θουριγγίας, η σκεπή ιστορικού κτιρίου μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό τυλίχθηκε στις φλόγες από πυροτεχνήματα, με τη φωτιά να επεκτείνεται και σε δύο παρακείμενα σπίτια.

