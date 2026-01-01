Γερμανία: Δύο 18χρονοι νεκροί από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα

Τραγικά περιστατικά την Πρωτοχρονιά στην Γερμανία, η χρήση πυροτεχνημάτων οδήγησε σε δύο θανάτους νεαρών ατόμων και δεκάδες τραυματισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο Μπίλεφελντ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά ατυχήματα από αυτοσχέδια πυροτεχνήματα. Στην περιοχή Μπαουμχάιντε, ένας 18χρονος πέθανε ακαριαία από έκρηξη πυροτεχνήματος, ενώ στη Μπράκε ο δεύτερος 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών.

Σε άλλες πόλεις καταγράφηκαν σοβαρά τραύματα: Στη Λειψία, 16χρονο κορίτσι τραυματίστηκε σοβαρά από παράνομο πυροτέχνημα. Στο Ρόστοκ, 23χρονος έχασε το χέρι του από κροτίδα. Στο Βερολίνο νοσηλεύτηκαν πάνω από 20 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις με κροτίδες οδήγησαν σε μαζικές συλλήψεις: Στο Βερολίνο συνελήφθησαν πάνω από 400 άτομα, ενώ τουλάχιστον 20 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Στο Αμβούργο τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας. Ανάλογα περιστατικά έντασης σημειώθηκαν στη Βρέμη, τη Βόννη, τη Λειψία, την Κολωνία και τη Φρανκφούρτη, όπου είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Στην Ερφούρτη της Θουριγγίας, η σκεπή ιστορικού κτιρίου μπροστά από τον Καθεδρικό Ναό τυλίχθηκε στις φλόγες από πυροτεχνήματα, με τη φωτιά να επεκτείνεται και σε δύο παρακείμενα σπίτια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



