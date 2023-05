Γερμανία: Φωτιά μετά από έκρηξη σε πολυώροφο κτίριο στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία

Πολλοί τραυματίες, κάποιοι εκ των οποίων σοβαρά, είναι ο πρώτος απολογισμός από τη μεγάλη έκρηξη και τη φωτιά που σημειώθηκε σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη Ράτινγκεν της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας στη Γερμανία.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τουλάχιστον 10 πυροσβέστες και 2 αστυνομικοί, καθώς η έκρηξη ήταν σφοδρή, όπως και η φωτιά που προκλήθηκε. Η αστυνομία της Γερμανίας έσπευσε στο πολυώροφο κτίριο στην πόλη Ράτινγκεν μετά από κλήση του διαχειριστή.

Σύμφωνα με το δίκτυο n-tv, η αστυνομία δέχτηκε νωρίτερα σήμερα κλήση από τον διαχειριστή του κτιρίου, ο οποίος ενημέρωσε για το γραμματοκιβώτιο ενοίκου που ήταν γεμάτο αλληλογραφία, ενώ ο ίδιος δεν μπορούσε να εντοπιστεί.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική έσπευσαν στο διαμέρισμα, όπου ένας άνδρας ενεργοποίησε εκρηκτικό μηχανισμό προκαλώντας πυρκαγιά. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ακόμη ερευνώνται, αλλά οι Αρχές δεν αποκλείουν σκόπιμη ενέργεια.

#BREAKING: Ten firefighters and two police officers seriously injured in large explosion at high-rise residential building in Ratingen, authorities in western Germany say; gunfire heard at scene pic.twitter.com/z16qFRtnk1

— I.E.N. (@BreakingIEN) May 11, 2023