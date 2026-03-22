Γερμανία: Ιστορική νίκη του CDU στη Ρηνανία-Παλατινάτο μετά από 35 χρόνια
Τα πρώτα exit polls δείχνουν ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στο κρατίδιο
Σε πολιτικό σεισμό για τη Γερμανία εξελίσσονται οι κρατιδιακές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα exit polls (22.03.2026), το CDU κόβει πρώτο το νήμα έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες κυριαρχίας των Σοσιαλδημοκρατών.
Τα αποτελέσματα της πρώτης πρόγνωσης (ARD)
Η κατανομή των δυνάμεων, όπως αποτυπώνεται στην πρώτη εκτίμηση, δείχνει σαφή μετακίνηση των ψηφοφόρων προς τα δεξιά:
|Κόμμα
|Ποσοστό
(Exit Poll)
|Μεταβολή
(από 2021)
|CDU (Χριστιανοδημοκράτες)
|30,5%
|+2,8%
|SPD (Σοσιαλδημοκράτες)
|27%
|-8,7%
|AfD (Εναλλακτική για τη Γερμ.)
|20%
|+11,7%
|Πράσινοι
|7,5%
|-1,8%
Η Αριστερά (Die Linke) με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται να μην πιάνουν το όριο του 5% και μένουν εκτός τοπικού κοινοβουλίου.
Τα κύρια σημεία των εκλογών
- Η πτώση κατά σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες αποτελεί δεινή ήττα για το κόμμα του καγκελάριου Σολτς σε ένα από τα παραδοσιακά του προπύργια.
- Το εντυπωσιακό 20% της AfD (υπερδιπλασιασμός ποσοστών) δείχνει ότι το κόμμα εδραιώνεται πλέον δυναμικά και στα δυτικά κρατίδια, παύοντας να αποτελεί φαινόμενο μόνο της ανατολικής Γερμανίας.
- Η νίκη των Χριστιανοδημοκρατών για πρώτη φορά μετά το 1991 δίνει σημαντική ώθηση στο κόμμα ενόψει των επόμενων ομοσπονδιακών αναμετρήσεων.
Η Ρηνανία-Παλατινάτο θεωρούνταν επί 35 χρόνια «κάστρο» των Σοσιαλδημοκρατών, γεγονός που καθιστά τη σημερινή ανατροπή ορόσημο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.
