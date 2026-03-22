Γερμανία: Ιστορική νίκη του CDU στη Ρηνανία-Παλατινάτο μετά από 35 χρόνια

Σε πολιτικό σεισμό για τη Γερμανία εξελίσσονται οι κρατιδιακές εκλογές στη Ρηνανία-Παλατινάτο, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα exit polls (22.03.2026), το CDU κόβει πρώτο το νήμα έπειτα από τρεις και πλέον δεκαετίες κυριαρχίας των Σοσιαλδημοκρατών.

Τα αποτελέσματα της πρώτης πρόγνωσης (ARD)

Η κατανομή των δυνάμεων, όπως αποτυπώνεται στην πρώτη εκτίμηση, δείχνει σαφή μετακίνηση των ψηφοφόρων προς τα δεξιά:

Κόμμα Ποσοστό

(Exit Poll) Μεταβολή

(από 2021) CDU (Χριστιανοδημοκράτες) 30,5% +2,8% SPD (Σοσιαλδημοκράτες) 27% -8,7% AfD (Εναλλακτική για τη Γερμ.) 20% +11,7% Πράσινοι 7,5% -1,8%

Η Αριστερά (Die Linke) με 4,5% και οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι με 4% φαίνεται να μην πιάνουν το όριο του 5% και μένουν εκτός τοπικού κοινοβουλίου.

Τα κύρια σημεία των εκλογών

Η πτώση κατά σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες αποτελεί δεινή ήττα για το κόμμα του καγκελάριου Σολτς σε ένα από τα παραδοσιακά του προπύργια.

Το εντυπωσιακό 20% της AfD (υπερδιπλασιασμός ποσοστών) δείχνει ότι το κόμμα εδραιώνεται πλέον δυναμικά και στα δυτικά κρατίδια, παύοντας να αποτελεί φαινόμενο μόνο της ανατολικής Γερμανίας.

Η νίκη των Χριστιανοδημοκρατών για πρώτη φορά μετά το 1991 δίνει σημαντική ώθηση στο κόμμα ενόψει των επόμενων ομοσπονδιακών αναμετρήσεων.

Η Ρηνανία-Παλατινάτο θεωρούνταν επί 35 χρόνια «κάστρο» των Σοσιαλδημοκρατών, γεγονός που καθιστά τη σημερινή ανατροπή ορόσημο για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

