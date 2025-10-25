Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ

Οι δύο τεράστιοι πύργοι ψύξης, από περίπου 56.000 τόνους σκυροδέματος, σε πυρηνικό εργοστάσιο στη νότια Γερμανία κατέρρευσαν με ελεγχόμενη κατεδάφιση το Σάββατο, ένα συμβολικό τέλος για την εγκατάσταση.

Οι πύργοι ανήκαν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Γκουντρμίνγκεν της Βαυαρίας.

Δείτε βίντεο από την κατεδάφιση:

Ο σταθμός ήταν ορόσημο για την πόλη για σχεδόν έξι δεκαετίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αναφέρει το Euronews.

Στο πλαίσιο της κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα και της μετάβασης ανανέωσιμες πηγές, οι πυρηνικοί σταθμοί Γκουντρμίνγκεν, Μπρόκντοφ και Γκρόντε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2021.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν από απόσταση ασφαλείας την κατεδάφιση.

Έγιναν συνολικά τρεις εκρήξεις. Η πρώτη για να διώξει τα ζώα και τα άγρια ζώα της περιοχής και οι άλλες δύο για να ισοπεδώσουν τους πύργους.

Μετά την κατεδάφιση θα συνεχιστεί η αποσυναρμολόγηση του σταθμού που θα ολοκληρωθεί το 2040.

