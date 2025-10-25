Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ

Οι πύργοι ανήκαν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Γκουντρμίνγκεν της Βαυαρίας.

Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ
25 Οκτ. 2025 18:18
Pelop News

Οι δύο τεράστιοι πύργοι ψύξης, από περίπου 56.000 τόνους σκυροδέματος, σε πυρηνικό εργοστάσιο στη νότια Γερμανία κατέρρευσαν με ελεγχόμενη κατεδάφιση το Σάββατο, ένα συμβολικό τέλος για την εγκατάσταση.

Οι πύργοι ανήκαν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Γκουντρμίνγκεν της Βαυαρίας.

Δείτε βίντεο από την κατεδάφιση:

Ο σταθμός ήταν ορόσημο για την πόλη για σχεδόν έξι δεκαετίες, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία, αναφέρει το Euronews.

Στο πλαίσιο της κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα και της μετάβασης ανανέωσιμες πηγές, οι πυρηνικοί σταθμοί Γκουντρμίνγκεν, Μπρόκντοφ και Γκρόντε είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας από τον Δεκέμβριο του 2021.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν από απόσταση ασφαλείας την κατεδάφιση.

Έγιναν συνολικά τρεις εκρήξεις. Η πρώτη για να διώξει τα ζώα και τα άγρια ζώα της περιοχής και οι άλλες δύο για να ισοπεδώσουν τους πύργους.

Μετά την κατεδάφιση θα συνεχιστεί η αποσυναρμολόγηση του σταθμού που θα ολοκληρωθεί το 2040.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:37 Δεν πήγαν οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
20:26 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκε κατηγορούμενος με συναλλαγές με τον φερόμενο ως αρχηγό
20:13 Παραιτήθηκε σε μια μέρα ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη, Γιώργος Παπαβασιλείου
20:01 Κορωπί: «Παραλίγο να την σκοτώσει στο ξύλο» – Μαρτυρία για τη φρικτή επίθεση σε βάρος 40χρονης
19:52 Ιεροκλής Μιχαηλίδης: «25 χρονών ρεμάλι δεν είσαι ο καλύτερος γονιός»
19:41 Κρήτη: Νεκρός 29χρονος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του
19:30 Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι
19:25 Ο Απόλλων τη νίκη με τον Εθνικό Λιβαδειάς, αναζητείται για αυτόφωρο ο «φίλαθλος» που διέκοψε το παιχνίδι
19:17 «Με χτυπούσε χωρίς να σταματά»: Τι λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
19:11 Κανελλόπουλος: «Παλέψαμε όσο μπορούσαμε, συνεχίζουμε την δουλειά μας»
19:08 Ρούμπιο: Οι προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών των ομήρων θα συνεχιστούν
19:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Ποιητές και ψήστες
18:52 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και πλησιάζει τους 28 βαθμούς την Κυριακή
18:47 Με έξτρα αστυνομική δύναμη συνεχίζεται το Απόλλων-Εθνικός Λιβαδειάς
18:41 Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες
18:37 Αναμενομένη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
18:31 Διακοπή στο Απόλλων-Εθνικός Λειβαδιάς! Μπήκε «φίλαθλος» στο παρκέ και μετά το έσκασε!
18:29 Χάρης Δούκας για τη 16χρονη που πέθανε στο Γκάζι: Οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους
18:20 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Ομάδα-οικογένεια της National League 1 με συνθήκες και λειτουργία Greek Basket League!, ΦΩΤΟ
18:18 Γερμανία: Κατεδαφίστηκαν οι πύργοι πρώην πυρηνικού εργοστασίου ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ