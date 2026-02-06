Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου

Η αναστολή λειτουργίας ξεκίνησε από χθες το βράδυ και δεν έχει ακόμη δοθεί χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των πτήσεων.

Γερμανία: Κλειστό το αεροδρόμιο Βερολίνου λόγω μαύρου πάγου
06 Φεβ. 2026 8:53
Pelop News

Το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (BER) παραμένει κλειστό από το βράδυ της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026 και καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, καθώς οι συνθήκες μαύρου πάγου και η συνεχιζόμενη παγωμένη βροχή καθιστούν αδύνατες τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, «εξαιτίας μαύρου πάγου και της παγωμένης βροχής που συνεχίζεται, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αυτή τη στιγμή απογειώσεις ούτε προσγειώσεις».

Τα συνεργεία εδάφους εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να απομακρύνουν τον πάγο από τους διαδρόμους, τις πίστες τροχοδρόμησης και άλλους κρίσιμους χώρους, χωρίς όμως να επιτύχουν τον απαιτούμενο βαθμό αποπαγοποίησης. Οι επιφάνειες παραμένουν εξαιρετικά ολισθηρές και επικίνδυνες για την ασφαλή λειτουργία αεροσκαφών.

Η αναστολή λειτουργίας ξεκίνησε από χθες το βράδυ και δεν έχει ακόμη δοθεί χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των πτήσεων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις τους, ενώ συνιστάται να μην μεταβαίνουν στο αεροδρόμιο εάν δεν υπάρχει επιβεβαίωση επαναλειτουργίας.

Η κατάσταση οφείλεται σε ένα σύνθετο καιρικό φαινόμενο που συνδυάζει χαμηλές θερμοκρασίες με παγωμένη βροχή (freezing rain), η οποία δημιουργεί τον ιδιαίτερα επικίνδυνο «μαύρο πάγο» – ένα λεπτό, σχεδόν αόρατο στρώμα πάγου που είναι εξαιρετικά ολισθηρό.

