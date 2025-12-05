Γερμανία: Κρίσιμη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο απειλεί τον συνασπισμό Μερτς

Η κυβέρνηση ελπίζει στην αποχή της Αριστεράς για να περάσει η νομοθεσία

Γερμανία: Κρίσιμη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο απειλεί τον συνασπισμό Μερτς
05 Δεκ. 2025 11:23
Pelop News

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζει σήμερα κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, σε μία στιγμή που η κυβέρνηση μετρά μόλις επτά μήνες θητείας. Η ψηφοφορία, προγραμματισμένη για τις 13:30 (ώρα Ελλάδας), έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία καθώς περίπου 18 νεότεροι βουλευτές του CDU έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης, η οποία διαθέτει 328 από τις 630 έδρες.

Η διαφωνία αφορά κυρίως τις πρόσθετες δαπάνες που προβλέπονται για το συνταξιοδοτικό σύστημα και θεωρούνται υπερβολικό βάρος για τις μελλοντικές γενιές. Οι βουλευτές ζητούν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, ενώ η κυβέρνηση έχει συστήσει ειδική επιτροπή για την κατάθεση σχετικών προτάσεων.

Η πιθανή αποχή του αριστερού κόμματος «Die Linke», το οποίο διαθέτει 64 βουλευτές, θα μπορούσε να διευκολύνει την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, μειώνοντας τον αριθμό ψήφων για πλειοψηφία σε 284. Παράλληλα, όμως, η ψήφιση με τη βοήθεια της Αριστεράς μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη αδυναμίας για τον Μερτς.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ηγέτης του SPD και υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία της εντός του συνασπισμού χωρίς εξαρτήσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια.

Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας αναμένεται γύρω στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) και θεωρείται καθοριστικό για την κυβερνητική σταθερότητα, καθώς μια αποτυχία μπορεί να επιταχύνει την κρίση του συνασπισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εκλογές, ενώ η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) εμφανίζεται ισχυρή σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Πηγή: Ημερησία, Bloomberg

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Δεκεμβρίου
14:00 Αγρότες-Δυτική Ελλάδα: Τα αιτήματα πήγαν στον υπουργό – Ξεκίνημα μπλόκων και σε Ερύμανθο, σήμερα και η Αιγιάλεια
13:55 Ελευσίνα σε συναγερμό: Προειδοποίηση 112 για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου ΒΙΝΤΕΟ
13:54 Τσουραμάνης στον Peloponnisos FM 103,9: «Γιορτή το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων» – Ηχητικό
13:47 Δυτική Ελλάδα: Από τις πρώτες στη χώρα που ανοίγουν τον διάλογο για τη νέα ΚΑΠ 2028–2034
13:42 Άγιος Νικόλαος: 17χρονος μαθητής συνελήφθη με σχεδόν 2 κιλά χασίς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας
13:32 Συναγερμός στη Γαλλία: Πέντε drones πάνω από βάση με πυρηνικά υποβρύχια στο Μπρεστ
13:29 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Δεν μου άρεσε η εικόνα – Δεν κάνω παρακάλια»
13:27 Θεσσαλονίκη: Ένταση στα «Πράσινα Φανάρια» – Φραγμός της ΕΛΑΣ στους αγρότες που επιχειρούν αποκλεισμό προς το αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Πρώτη σύσκεψη του Δικτύου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας – Κάλεσμα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ
13:19 Αντώνης Κουνάβης: «Στήριξη στους αγρότες – Όχι σε κλειστούς δρόμους, ναι σε άμεσο διάλογο»
13:13 Live – Κακοκαιρία “Byron”: Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και δεκάδες κλήσεις για βοήθεια – Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Πελοπόννησος και Θεσσαλία
13:02 Πώς δρούσε το κύκλωμα που εκμεταλλευόταν ανήλικους για λαθραία τσιγάρα: Τα υπόγεια, οι στρατολόγοι και το “χρέος” ΦΩΤΟ
13:00 Τα συμπληρωματικά έργα στο Πάτρα–Πύργος: Σειρά έχουν τα ανοιχτά μέτωπα – Αντιπλημμυρική θωράκιση και παράδρομοι
12:54 ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Αχαΐας κατά Μάκη Κατσίγιαννη για τη στάση του στα αγροτικά μπλόκα
12:46 Λευκά τριαντάφυλλα και ανείπωτος πόνος στην κηδεία του 24χρονου Σωτήρη που σκοτώθηκε στη Λούτσα
12:41 Κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα: Σε Ε65, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πρέβεζα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις – Στήριξη από φορείς
12:35 ΕΜΥ: Νέα επικαιροποίηση για την κακοκαιρία Byron – Σφοδρές βροχές, χαλάζι και καταιγίδες έως το Σάββατο
12:32 Δυτική Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες μετά τη μεταφορά 17χρονης σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας
12:27 Αγρίνιο: Οπαδική επίθεση σε 15χρονο – Ταυτοποιήθηκαν τρεις νεαροί, ένας συνελήφθη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ