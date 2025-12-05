Γερμανία: Κρίσιμη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο απειλεί τον συνασπισμό Μερτς

Ο κυβερνητικός συνασπισμός της Γερμανίας υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αντιμετωπίζει σήμερα κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή για το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο, σε μία στιγμή που η κυβέρνηση μετρά μόλις επτά μήνες θητείας. Η ψηφοφορία, προγραμματισμένη για τις 13:30 (ώρα Ελλάδας), έχει ήδη προκαλέσει ανησυχία καθώς περίπου 18 νεότεροι βουλευτές του CDU έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης, η οποία διαθέτει 328 από τις 630 έδρες.

Η διαφωνία αφορά κυρίως τις πρόσθετες δαπάνες που προβλέπονται για το συνταξιοδοτικό σύστημα και θεωρούνται υπερβολικό βάρος για τις μελλοντικές γενιές. Οι βουλευτές ζητούν βαθύτερες μεταρρυθμίσεις, ενώ η κυβέρνηση έχει συστήσει ειδική επιτροπή για την κατάθεση σχετικών προτάσεων.

Η πιθανή αποχή του αριστερού κόμματος «Die Linke», το οποίο διαθέτει 64 βουλευτές, θα μπορούσε να διευκολύνει την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, μειώνοντας τον αριθμό ψήφων για πλειοψηφία σε 284. Παράλληλα, όμως, η ψήφιση με τη βοήθεια της Αριστεράς μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη αδυναμίας για τον Μερτς.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ηγέτης του SPD και υπουργός Οικονομικών, τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει την πλειοψηφία της εντός του συνασπισμού χωρίς εξαρτήσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης, προειδοποιώντας ότι θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις τα επόμενα τρεισήμισι χρόνια.

Το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας αναμένεται γύρω στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) και θεωρείται καθοριστικό για την κυβερνητική σταθερότητα, καθώς μια αποτυχία μπορεί να επιταχύνει την κρίση του συνασπισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εκλογές, ενώ η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) εμφανίζεται ισχυρή σε ορισμένες δημοσκοπήσεις.

Πηγή: Ημερησία, Bloomberg

