Γερμανία: Προειδοποίηση για τα ταξίδια στην Τουρκία ενόψει Πρωτοχρονιάς

Σύσταση για αυξημένη επαγρύπνηση κατά τα ταξίδια στην Τουρκία, ιδιαίτερα την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, απευθύνει το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ταξιδιωτική οδηγία, το γερμανικό ΥΠΕΞ αποθαρρύνει τα μη απαραίτητα ταξίδια στις περιοχές κοντά στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράκ και τη Συρία. Ειδικότερα, αναφορά γίνεται στις επαρχίες Σανλιούρφα, Μαρντίν, Σιρνάκ και Χακαρί, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητη από πλευράς ασφάλειας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογραμμίζεται ότι το χρονικό διάστημα πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θεωρείται συμβολικό και ενδεχομένως ελκυστικό για επιθέσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας συνιστά στους ταξιδιώτες να αποφεύγουν μεγάλες συναθροίσεις, πολυσύχναστες πλατείες και τουριστικά αξιοθέατα, καθώς και περιοχές που βρίσκονται κοντά σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



