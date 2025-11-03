Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βρέμης, τι συνέβη

Χθες Κυριακή, η ανίχνευση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης στη Γερμανία προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία, με διάρκεια περίπου μία ώρας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η προέλευση και ο χειριστής του drone παραμένουν άγνωστοι, ενώ το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά παρόμοιων επεισοδίων που έχουν πυκνώσει τον τελευταίο καιρό στη χώρα.

Η διακοπή των πτήσεων πραγματοποιήθηκε από τις 20:30 έως τις 21:22 (τοπική ώρα Ελλάδας), όταν το drone εντοπίστηκε να πετά σε περιοχή πλησίον του αεροδρομίου. Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διέταξε άμεσα την αναστολή όλων των αποπτήσεων και προσγειώσεων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μία πτήση να καθυστερήσει και μία άλλη να εκτραπεί, προσγειωθείς τελικά στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Πρόσφατα, παρόμοια περιστατικά έχουν επηρεάσει σημαντικά γερμανικά αεροδρόμια. Πριν από λίγες ημέρες, στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν για δύο ώρες λόγω εντοπισμού drone. Τον προηγούμενο μήνα, δύο ανάλογα επεισόδια στο Μόναχο προκάλεσαν ώρες χάους στον δεύτερο μεγαλύτερο αερολιμένα της Γερμανίας.

Σε απάντηση της κλιμάκωσης, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικού κέντρου συντονισμού για την αντιμετώπιση των drones. Επιπλέον, εξουσιοδότησε την αστυνομία να προχωρά σε καταρρίψεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

