Γερμανία:Τουλάχιστον 12 τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Αμβούργο

Σοβαρό επεισόδιο βίας στη Γερμανία, καθώς τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου την Παρασκευή.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι τρία θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, άλλα τρία είναι σοβαρά τραυματισμένα και έξι έχουν ελαφρά τραύματα. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι οι τραυματίες είναι οκτώ.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στην πλατφόρμα 13/14, γύρω τις 6 το απόγευμα (7 ώρα Ελλάδος).

