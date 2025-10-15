“Για να τον φροντίζει”… του πήρε 260.000 ευρώ: Ποινή 8 ετών σε ιερέα της Καβάλας

Σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης έναν ιερέα από την Καβάλα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση 260.000 ευρώ από 75χρονο άνδρα. Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση, καθώς το θύμα φέρεται να βρισκόταν σε ψυχολογική αδυναμία και να είχε στραφεί στην εκκλησία αναζητώντας στήριξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ιερέας εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη ψυχική κατάσταση του ηλικιωμένου και τον έπεισε να μετακομίσει στο σπίτι του, στο Παληό Καβάλας, με την υπόσχεση ότι θα τον φροντίζει. Εκεί, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, να γίνει συνδικαιούχος και διαχειριστής, μεταφέροντας σταδιακά μεγάλα χρηματικά ποσά σε προσωπικούς του λογαριασμούς.

Μέχρι τον Αύγουστο του 2021, είχε ήδη μεταφέρει 174.638 ευρώ μέσω εμβασμάτων, είχε κάνει αναλήψεις ύψους 77.000 ευρώ από ΑΤΜ και είχε πραγματοποιήσει αγορές αξίας σχεδόν 8.000 ευρώ. Όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ζήτησε την επιστροφή ενός ποσού 40.000 ευρώ, το οποίο ο ιερέας παρέδωσε πριν εκείνος αποχωρήσει οριστικά από το σπίτι και υποβάλει μήνυση.

Ο ιερέας, από την πλευρά του, αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι ενεργούσε με εντολή του 75χρονου, ο οποίος –όπως είπε– τον είχε εξουσιοδοτήσει να κάνει αναλήψεις για προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες. Το Δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς του και του επέβαλε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

Ωστόσο, η εκτέλεση της ποινής ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, γεγονός που σημαίνει ότι ο ιερέας δεν θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



