Γιάννης Ζουγανέλης: «Έγραψαν σε φωτογραφία μου με τους Σαββόπουλο, Μπουλά και Μαχαιρίτσα ότι κατάφερα να τους πεθάνω»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία με ένα αγενές σχόλιο που έγραψε κάποιος χρήσης κάτω από μία φωτογραφία του με τον Σάκη Μπουλά, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Σαββόπουλο.

Γιάννης Ζουγανέλης: «Έγραψαν σε φωτογραφία μου με τους Σαββόπουλο, Μπουλά και Μαχαιρίτσα ότι κατάφερα να τους πεθάνω»
16 Νοέ. 2025 21:01
Pelop News

Στην απώλεια των αγαπημένων του προσώπων καθώς και στην κακία που συχνά υπερισχύει πια στα social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ζουγανέλης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (16.11.2025) στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία με ένα αγενές σχόλιο που έγραψε κάποιος χρήσης κάτω από μία φωτογραφία του με τον Σάκη Μπουλά, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Θέλω να μοιραστώ κάτι που με σόκαρε. Έχω υποστεί πολλές απώλειες συνεργατών όπως ο Σάκης Μπουλάς, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Συμμετείχα κάποτε σε μια εκπομπή που έκανε το BBC αφιερωμένη στον Σαββόπουλο που τον αποκαλούσαν ως έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του ’60. Τι με σόκαρε; Στο διαδίκτυο υπήρχε μια εικόνα από τη συνεργασία που ήμουν στη φωτογραφία εγώ, ο Σάκης, ο Λαυρέντης και ο Σαββόπουλος», σχολίασε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

 

«Από κάτω έγραφαν, με ειρωνικό τρόπο, “α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους”. Αυτό εμένα με σοκάρει. Με σοκάρει αυτή η αυθαιρεσία που συμβαίνει τώρα και το να επικοινωνείς το κακό με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε ο Γιάννης Ζουγανέλης στη νέα του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:51 Πάτρα: Με λαμπρότητα η επέτειος Αγιοκατατάξεως του Οσίου Γερβασίου – Πλήθος πιστών στο Ιερό Προσκύνημα Συχαινών
21:39 Bαθμολογία GBL: Πως διαμορφώνεται η κατάταξη μετά τις νίκες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού
21:26 Ιράν: Ξεμένουν από νερό και ψεκάζουν τα σύννεφα για βροχή – Παρατεταμένη ξηρασία
21:13 Εύρυτος: Η έσχατη λύση για να έχει νερό η Αθήνα;
21:01 Γιάννης Ζουγανέλης: «Έγραψαν σε φωτογραφία μου με τους Σαββόπουλο, Μπουλά και Μαχαιρίτσα ότι κατάφερα να τους πεθάνω»
20:50 Ανω των €300.000 το συμβόλαιο θανάτου του Γιάννη Λάλα – Ψάχνουν τον εντολέα
20:39 Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε τον Άρη στο ΟΑΚΑ
20:28 Πάτρα: Κάλεσμα ΚΚΕ και ΚΝΕ για την πορεία του Πολυτεχνείου – «Τα συνθήματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ»
20:18 Καρδίτσα: Άγρια συμπλοκή στο Μουζάκι – Τρεις τραυματίες
20:09 Μήνυμα χαράς και αισιοδοξίας από δύο χιλιάδες παιδιά της Πάτρας – Φωταγωγήθηκε το «Πάρκο Αγάπης» στον Ι.Ν. Αγίου Ανδρέου
20:07 O Λ. Ζουρνατσής χρυσός σε διεθνές τουρνουά πυγμαχίας
19:59 Νίκος Δαββέτας: Το προσωπικό βίωμα που έγινε λογοτεχνία
19:47 Μαγνησία: Βρέθηκε πτώμα σε παραλία – Εξετάζεται αν ανήκει στον τουρίστα που αγνοείται
19:43 Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα από Πανιώνιο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:35 Κύπρος: Τουρκικά μαχητικά πέταξαν πάνω από την Πράσινη Γραμμή ΒΙΝΤΕΟ
19:28 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Η κλέφτρα κίσσα και ο Ηλίας του 16ου
19:19 Πάτρα: Παράπονα πολιτών για την οδό Μεσσάτιδος στην Αρόη: «Ο δρόμος στενεύει – δεν μπορούν να περάσουν δύο αυτοκίνητα»
19:10 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερες οι έξι ανήλικες που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων κοριτσιών
19:08 Η Ενωση το 4 στα 4 στην Πάτρα και συνεχίζει… – Φωτογραφίες/βίντεο
19:02 Μπαρτζώκας για την μεταγραφή γκαρντ στον Ολυμπιακό: Ζητάμε παίκτη επιπέδου playoffs Euroleague
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ