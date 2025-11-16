Γιάννης Ζουγανέλης: «Έγραψαν σε φωτογραφία μου με τους Σαββόπουλο, Μπουλά και Μαχαιρίτσα ότι κατάφερα να τους πεθάνω»

Στην απώλεια των αγαπημένων του προσώπων καθώς και στην κακία που συχνά υπερισχύει πια στα social media αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Ζουγανέλης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (16.11.2025) στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο Γιάννης Ζουγανέλης αποκάλυψε μία άγνωστη ιστορία με ένα αγενές σχόλιο που έγραψε κάποιος χρήσης κάτω από μία φωτογραφία του με τον Σάκη Μπουλά, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και τον Διονύση Σαββόπουλο.

«Θέλω να μοιραστώ κάτι που με σόκαρε. Έχω υποστεί πολλές απώλειες συνεργατών όπως ο Σάκης Μπουλάς, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Συμμετείχα κάποτε σε μια εκπομπή που έκανε το BBC αφιερωμένη στον Σαββόπουλο που τον αποκαλούσαν ως έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του ’60. Τι με σόκαρε; Στο διαδίκτυο υπήρχε μια εικόνα από τη συνεργασία που ήμουν στη φωτογραφία εγώ, ο Σάκης, ο Λαυρέντης και ο Σαββόπουλος», σχολίασε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Από κάτω έγραφαν, με ειρωνικό τρόπο, “α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους”. Αυτό εμένα με σοκάρει. Με σοκάρει αυτή η αυθαιρεσία που συμβαίνει τώρα και το να επικοινωνείς το κακό με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε ο Γιάννης Ζουγανέλης στη νέα του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

