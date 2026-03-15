Γιατί νίκησε ο Προμηθέας 2014; Ο πιο γρήγορος δεν κερδίζει μόνο στον στίβο!

Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Είναι ένα σπορ στο οποίο κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Εμείς δεν θα μπούμε σε τεχνικές αναλύσεις για ζώνες, βιαστικές επιλογές, αλλαγές σχημάτων, συγκρίσεις Ράιαν Αλεν-Τζάστιν Κίερ, βαριά πόδια, βαριά κορμιά, κλπ.

Θα σταθούμε σε αυτό που λέγαμε με τους… συνδαιτυμόνες μας στα δημοσιογραφικά του «Promitheas Park», με τη λήξη του α΄ ημιχρόνου: «Αν ανέβει λίγο ο (κακός στα 3/4 του αγώνα) Κομνιανίδης, ο Προμηθέας 2014 θα κερδίσει άνετα». Και μη σπεύσουν κάποιοι να μας αποκαλέσουν προφήτες» ή – ακόμη χειρότερα – να πουν ότι ασκούμε αυστηρή κριτική στον Βορειοελλαδίτη πιτσιρικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι οφείλουμε να υποκλιθούμε στους «αδένες» του – κοινώς στα «guts» του – στο ότι ακριβώς ένα 24ωρο πριν είχε «πετάξει» από και προς τη Μύκονο για να ενισχύσει την επαγγελματική ομάδα της ΚΑΕ Προμηθέας στον (επίσης νικηφόρο) «τελικό» με τους νησιώτες για τη Basket League.

Κάτι το… τζετ-λαγκ, κάτι το άγχος του ντέρμπι, ο Κομνιανίδης δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα, αλλά σημασία έχει ότι «μίλησε» όταν έπρεπε. Και με τη σβελτάδα που διαθέτει, αλλά και με τις «μαγικές» πάσες και ντρίμπλες που τον έχει προικίσει ο Θεός (από τα χρόνια του Νίκου Βετούλα έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο στην Πάτρα), εξελίχθηκε στον «μαέστρο» μιας ιστορικής νίκης. Και μαζί του στην «ορχήστρα» πολλοί ακόμη παίκτες… πνευστών, κρουστών κι εγχόρδων, ο τρίποντος Δενδής που κράτησε όρθιο τον Προμηθέα 2014 στα δύσκολα και τιμώρησε την άμυνα ζώνης των φιλοξενούμενων, ο σταθερός σε όλο το παιχνίδι Πρέκας (κι αυτός… Μυκονιάτης), ο δυναμικός Κιόσια και όλοι οι άλλοι μουσικοί της «χορωδίας» του Γιάννη Ντάγιου.

Ναι, ο πιο γρήγορος δεν κερδίζει μόνο στον στίβο. Κερδίζει και στο μπάσκετ. Τουλάχιστον εν έτει 2026. Την ίδια ώρα που η μια ομάδα μπλόκαρε, κουράστηκε, βραχυκύκλωσε και ξέμεινε από λύσεις, η άλλη έβγαλε (καλά) κρυμμένη ενέργεια από τα σώψυχά της κι έφτασε στο ροζ φ.α. που την εκτοξεύει… εκεί όπου θέλει να φτάσει (το που ακριβώς θα το δούμε στα πλέι-οφ).

Παιδιά είναι – θα πει κανείς – είναι λογικό εκτός από ταλέντο να έχουν και δυνάμεις και να τρέχουν πάνω-κάτω σαν μπασκετικά… τσιτάχ! Σωστά! Αλλά επειδή, όπως μας έλεγε κάποτε ο πολυνίκης προπονητής του χάντμπολ Γιώργος Κρανάκης «άλλο τρέχω, άλλο βιάζομαι», χρειάζονται και… φρένα στο μυαλό. Και γι΄ αυτά έχουν φροντίσει ο (low profiler) Γιάννης Ντάγιος, ο εργασιομανής Κώστας Χουντής και τα άλλα μέλη του σταφ του Προμηθέα 2014.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Αν οι πρωταθλητές του Rising Stars συνεχίσουν αυτό το φοβερό «run and gun» μπάσκετ, με ρόλους, σχέδιο και σύστημα, θα δούμε συγκλονιστικά παιχνίδια στα πλέι-οφ! Ούτως ή άλλως έχουν ήδη κερδίσει το χειροκρότημα όλων…

