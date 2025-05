Γιατί ο νέος Πάπας αποφάσισε να δεχτεί στο Βατικανό ομάδα της Siere A ΒΙΝΤΕΟ+ΦΩΤΟ

Ο νέος Πάπας Λέων 14ος υποδέχθηκε σήμερα (27/5) στο Βατικανό τη Νάπολι. Ο λόγος; Για να συγχαρεί του Παρτενοπέι για την κατάκτηση της Siere A.

Επικεφαλής της Νάπολι ήταν ο πρόεδρος των «Παρτενοπέι» Αουρέλιο ντε Λαουρέντις και εκεί ήταν ο προπονητής Αντόνιο Κόντε και οι παίκτες της ομάδας του ιταλικού Νότου -με αρχηγό τον Ιταλό διεθνή Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο-, συζήτησαν για περισσότερο από μισή ώρα, για ποδόσφαιρο και νίκες, σε μία συνάντηση που ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 13:15 (ώρα Ελλάδας).

Η Νάπολι, έφτασε στη Ρώμη με τρένο στον σταθμό Termini γύρω στις 11:00 και μετά από περίπου μισή ώρα μπήκε στο Βατικανό. Ήταν περίπου εξήντα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παικτών με τις οικογένειές τους και των υπαλλήλων του συλλόγου, όπως ανέφερε η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport».

