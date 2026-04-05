Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή

Η πρακτική έχει υιοθετηθεί σταδιακά από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και συνδέεται τόσο με περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς λόγους.

05 Απρ. 2026 23:37
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές παρατηρούν ότι τα νέα smartphones δεν συνοδεύονται από φορτιστή μέσα στη συσκευασία τους. Η πρακτική αυτή έχει υιοθετηθεί σταδιακά από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και συνδέεται τόσο με περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς λόγους.

Μικρότερη συσκευασία, λιγότερα υλικά

Οι κατασκευαστές τονίζουν το περιβαλλοντικό όφελος. Χωρίς φορτιστή, μειώνεται ο όγκος της συσκευασίας, απαιτείται λιγότερο χαρτί και πλαστικό, ενώ οι πιο λεπτές συσκευασίες επιτρέπουν τη μεταφορά περισσότερων τηλεφώνων σε κάθε αποστολή. Εκτιμάται ότι σε μια παλέτα μπορούν να χωρέσουν έως και 70% περισσότερες συσκευές, μειώνοντας τόσο το κόστος μεταφοράς όσο και το ενεργειακό αποτύπωμα της διανομής.

Περιορισμός ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η αφαίρεση του φορτιστή μειώνει επίσης τα e-waste, καθώς οι περισσότεροι χρήστες διαθέτουν ήδη φορτιστές από προηγούμενες συσκευές. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική περιβαλλοντική επίδραση εξαρτάται από το αν οι καταναλωτές αγοράσουν τελικά νέο φορτιστή ξεχωριστά.

Οικονομικό όφελος και ξεχωριστές πωλήσεις αξεσουάρ

Η αφαίρεση του φορτιστή μειώνει το κόστος παραγωγής για τις εταιρείες και τους δίνει τη δυνατότητα να πουλήσουν φορτιστές και άλλα αξεσουάρ ξεχωριστά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επίσημοι φορτιστές που υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση ή ιδιόκτητα πρότυπα μπορεί να είναι αρκετά ακριβοί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η τάση ξεκίνησε από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και πλέον είναι σχεδόν πρότυπο στη βιομηχανία των smartphones. Τα περισσότερα νέα μοντέλα Android και iPhone περιλαμβάνουν πλέον μόνο το καλώδιο φόρτισης.

Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ότι πριν αγοράσουν νέο κινητό πρέπει να ελέγξουν αν διαθέτουν ήδη συμβατό φορτιστή, διαφορετικά θα χρειαστεί να τον αγοράσουν ξεχωριστά.

23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
