Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές παρατηρούν ότι τα νέα smartphones δεν συνοδεύονται από φορτιστή μέσα στη συσκευασία τους. Η πρακτική αυτή έχει υιοθετηθεί σταδιακά από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και συνδέεται τόσο με περιβαλλοντικούς όσο και οικονομικούς λόγους.

Μικρότερη συσκευασία, λιγότερα υλικά

Οι κατασκευαστές τονίζουν το περιβαλλοντικό όφελος. Χωρίς φορτιστή, μειώνεται ο όγκος της συσκευασίας, απαιτείται λιγότερο χαρτί και πλαστικό, ενώ οι πιο λεπτές συσκευασίες επιτρέπουν τη μεταφορά περισσότερων τηλεφώνων σε κάθε αποστολή. Εκτιμάται ότι σε μια παλέτα μπορούν να χωρέσουν έως και 70% περισσότερες συσκευές, μειώνοντας τόσο το κόστος μεταφοράς όσο και το ενεργειακό αποτύπωμα της διανομής.

Περιορισμός ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η αφαίρεση του φορτιστή μειώνει επίσης τα e-waste, καθώς οι περισσότεροι χρήστες διαθέτουν ήδη φορτιστές από προηγούμενες συσκευές. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η πραγματική περιβαλλοντική επίδραση εξαρτάται από το αν οι καταναλωτές αγοράσουν τελικά νέο φορτιστή ξεχωριστά.

Οικονομικό όφελος και ξεχωριστές πωλήσεις αξεσουάρ

Η αφαίρεση του φορτιστή μειώνει το κόστος παραγωγής για τις εταιρείες και τους δίνει τη δυνατότητα να πουλήσουν φορτιστές και άλλα αξεσουάρ ξεχωριστά. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επίσημοι φορτιστές που υποστηρίζουν γρήγορη φόρτιση ή ιδιόκτητα πρότυπα μπορεί να είναι αρκετά ακριβοί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η τάση ξεκίνησε από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και πλέον είναι σχεδόν πρότυπο στη βιομηχανία των smartphones. Τα περισσότερα νέα μοντέλα Android και iPhone περιλαμβάνουν πλέον μόνο το καλώδιο φόρτισης.

Για τους καταναλωτές, αυτό σημαίνει ότι πριν αγοράσουν νέο κινητό πρέπει να ελέγξουν αν διαθέτουν ήδη συμβατό φορτιστή, διαφορετικά θα χρειαστεί να τον αγοράσουν ξεχωριστά.

