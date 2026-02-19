Γίναμε Ευρωπαίοι

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα, χώρα με βαθιά ριζωμένη κουλτούρα ιδιοκατοίκησης, συγκλίνει πλέον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς το ποσοστό ιδιοκτησίας υποχώρησε την τελευταία δεκαετία στο 69,7% και οι ενοικιαστές εκτοξεύθηκαν στο 30,3%.

Πίσω από τη στατιστική προσαρμογή κρύβονται η κρίση, τα «κόκκινα» δάνεια, η αυστηρότερη τραπεζική πίστη και η εκτίναξη του κόστους ζωής.

Η μετάβαση από την ιδιοκατοίκηση στο ενοίκιο δεν αντανακλά αλλαγή νοοτροπίας, αλλά περιορισμό δυνατοτήτων.

Η σύγκλιση με την Ευρώπη δεν σημαίνει απαραίτητα πρόοδο· ενδέχεται να σηματοδοτεί απώλεια οικονομικής ελευθερίας για χιλιάδες νοικοκυριά.