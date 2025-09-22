Γίνε αυτός που θα χαρίσει ΖΩΗ! Δεκάδες νέοι της Πάτρας έλαβαν το μήνυμα και έγιναν υποψήφιοι δότες μυελού των οστών

Συμμαχία ζωής του ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» και του Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ»

22 Σεπ. 2025 14:00
Pelop News

«Σ’ ευχαριστώ δότη», μ’ αυτό το μήνυμα και με πλούσιες μελωδίες που ήχησαν στο κέντρο της Πάτρας, η πόλη μας γιόρτασε το Σάββατο την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών.

Στόχος της εκδήλωσης music street festival που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ)-«Χάρισε ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» ήταν η διάδοση του μηνύματος της δωρεάς μυελού των οστών.

Ολοι μαζί στη μάχη για τη ζωή

Οι φοιτητικές εθελοντικές ομάδες «Will you marrow me?» και «Better To Marrow» συνέλεξαν 121 δείγματα νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, ενισχύοντας έτσι την ελληνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών, ώστε κάθε ασθενής να μπορεί να βρει τον συμβατό του δότη.

Η Λένα Αλμπάνη με τη Βάσω Αγγελάκη του ΚΕΔΜΟΠ και τους εθελοντές φοιτητές

Με τις μουσικές μελωδίες από τις φοιτητικές μπάντες, το μήνυμα «Σ’ ευχαριστώ δότη» ακούστηκε δυνατά, δίνοντας ορατότητα στην ανάγκη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο που ασθενεί και μάχεται για τη ζωή.

Μέλη της ομάδας του ΕΕΣ με εθελοντές της Φλόγας»

Ο μουσικός κύκλος ξεκίνησε με το συγκλονιστικό τραγούδι που έχει γράψει ο δάσκαλος και εθελοντής της «Φλόγας» Γιώργος Μπενοβίας, αφιερωμένο στη μεγάλη οικογένεια της «Φλόγας». Ακολούθως, τη μουσική σκυτάλη παρέλαβαν οι θαυμάσιοι μουσικοί και εκτελεστές, Χρήστος Νικολίτσης, Αλέξης Βούζας και το μουσικό σύνολο «Bouzouksides 6» με τους Δημήτρη και Γιώργο Χατζηαντωνίου και τον Γαβριήλ Αμίτση.

Οι μουσικοί Δημήτρης Χατζηαντωνίου, Γαβριήλ Αμίτση, Γιώργος Χατζηαντωνίου, Αλέξης Βούζας, Γιώργος Μπενοβίας και πίσω ο Χρήστος Νικολίτσης

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησε η αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας Λένα Αλμπάνη. Αξιοσημείωτη ήταν και η συμβολή της «ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΕ», καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Πάνος Λούκας μερίμνησε, ώστε την ημέρα αυτή, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το μήνυμα της δωρεάς μυελού των οστών να αναγράφεται στις ηλεκτρονικές πινακίδες της Γέφυρας.

Η λήψη σάλιου για την εγγραφή στην Τράπεζα εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Πατρέων. Ηταν υπό την Αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών. Στην επιτυχία της συνέβαλε και η πολυπληθής ομάδα του Τμήματος Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία δεν περιορίστηκε στην παροχή Πρώτων Βοηθειών, όπου χρειάστηκε, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διάδοση του μηνύματος της Δωρεάς Μυελού των Οστών.

Βάσω Αγγελάκη, Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, Μαρίνα Ριζογιάννη, Λένα Αλμπάνη, Αθηνά Ζαφειροπούλου
