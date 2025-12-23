Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης

Αίτημα για πρόσθετη οικονομική στήριξη προς την Ελλάδα υπέβαλε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, επικαλούμενος την αυξημένη μεταναστευτική πίεση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης.

Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
23 Δεκ. 2025 12:55
Pelop News

Τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης ζητά με επιστολή του προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης Magnus Brunner ο ευρωβουλευτής της Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη μεταναστευτική κινητικότητα στην περιοχή, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τοπικές και εθνικές δομές διαχείρισης.

Στην επιστολή του υπενθυμίζει ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Επίτροπος είχε υιοθετήσει προηγούμενη πρότασή του, δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει έτοιμη να παράσχει επιπλέον στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Με αφορμή τις νεότερες εξελίξεις, ο ευρωβουλευτής ζητά την ενεργοποίηση αυτής της δέσμευσης, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δοκιμάζεται εκ νέου από αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ότι απαιτείται άμεση οικονομική ενίσχυση για τη διαχείριση της κατάστασης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον κ. Brunner, εκτιμά ότι υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το νέο μεταναστευτικό κύμα που καταγράφεται νότια του νησιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:13 Ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας με τον Βασίλη Ζαφειρόπουλο στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Ήλιδας
13:04 Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών στο Νέο Δημαρχείο
13:01 Το 8ο ΓΕΛ Πατρών έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης τα Χριστούγεννα: Στήριξη στη «Φλόγα» και σε άπορες οικογένειες ΦΩΤΟ
13:00 Ενεργειακή αναβάθμιση της τριόωροφης πτέρυγας Γεννηματά του «Αγ. Ανδρέα»: Αναμορφώνεται μετά από 40 χρόνια
12:55 Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες
12:55 Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης
12:52 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο από παιδιά του Κέντρου Εκκλησιαστικής Διακονίας Οινοφύτων
12:49 Δείτε ποιο ζευγάρι της showbiz χώρισε μετά από 23 χρόνια
12:45 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου
12:44 Αμερική: «Έφυγε» σε τροχαίο με φεράρι ο Βινς Ζαμπέλα
12:40 Δήμος Ερυμάνθου: Διανομή τροφίμων σε 430 συμπολίτες ενόψει των εορτών
12:39 Επίδομα θέρμανσης: Στα 124 εκ. ευρώ οι πληρωμές
12:37 Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου
12:32 Αιτωλοακαρνανία: «Ξαφνικά έχουμε ελπίδα» – Συγκινεί η μητέρα του 18χρονου Μάριου μετά τη μεταμόσχευση ήπατος BINTEO
12:31 Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν οι παίκτες του Απόλλωνα
12:27 Σδούκου για αγροτικά μπλόκα: «Δεν είναι ωραία η εικόνα με κλειστούς δρόμους την ώρα της εξόδου»
12:19 Δείτε το αστρονομικό ποσό που πήρε μοντέλο για να παίξει ένα λεπτό σε ταινία
12:12 Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πήραν το ντέρμπι και είναι μόνες στην κορυφή
12:10 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τα Χριστούγεννα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
12:06 Συνεχίζονται οι γιορτινές εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων: Γιορτή για τα παιδιά και πλούσιο πρόγραμμα έως τα Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ