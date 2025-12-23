Γιώργος Αυτιάς: Ζητά έκτακτη χρηματοδότηση για την Ελλάδα λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης

Τη χορήγηση έκτακτης χρηματοδότησης προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών νοτίως της Κρήτης ζητά με επιστολή του προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης Magnus Brunner ο ευρωβουλευτής της Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Αυτιάς.

Ο κ. Αυτιάς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισημαίνει ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αυξημένη μεταναστευτική κινητικότητα στην περιοχή, γεγονός που ασκεί πρόσθετες πιέσεις στις τοπικές και εθνικές δομές διαχείρισης.

Στην επιστολή του υπενθυμίζει ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο Επίτροπος είχε υιοθετήσει προηγούμενη πρότασή του, δηλώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει έτοιμη να παράσχει επιπλέον στήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην Κρήτη και τη Γαύδο, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Με αφορμή τις νεότερες εξελίξεις, ο ευρωβουλευτής ζητά την ενεργοποίηση αυτής της δέσμευσης, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη δοκιμάζεται εκ νέου από αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ότι απαιτείται άμεση οικονομική ενίσχυση για τη διαχείριση της κατάστασης.

Όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον κ. Brunner, εκτιμά ότι υπάρχει η πολιτική βούληση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνδράμει άμεσα την Ελλάδα, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το νέο μεταναστευτικό κύμα που καταγράφεται νότια του νησιού.

