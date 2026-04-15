Γιώργος Μυλωνάκης: Υποβλήθηκε σε εμβολισμό ανευρύσματος, τι ανέφερε ο Διοικητής του «Ευαγγελισμού»

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη καταγράφεται από τον «Ευαγγελισμό», καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία του εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επέμβαση εξελίχθηκε καλά, ενώ η αγωνία παραμένει για την πορεία της κατάστασής του.

15 Απρ. 2026 13:38
Pelop News

Στο επόμενο, κρίσιμο στάδιο πέρασε η περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς ολοκληρώθηκε η ιατρική παρέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον «Ευαγγελισμό» για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας από το ανεύρυσμα. Το νέο στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο εμβολισμός πραγματοποιήθηκε και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται, η διαδικασία πήγε καλά.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ παραμένει στο νοσοκομείο υπό στενή παρακολούθηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην πορεία της κατάστασής του μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. Παρά το θετικό πρώτο σήμα από τη διαδικασία του εμβολισμού, η εικόνα του εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τους γιατρούς.

Όπως ενημέρωσε ο διοικητής του Ευαγγελισμού, Τάσος Γρηγορόπουλος σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό του θρόμβου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ του νοσοκομείου. «Σήμερα το πρωί, περί τις 9:30, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη. Έγινε εμβολισμός, απλά δεν μπορώ να σας πω περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής.

Νωρίτερα το ιατρικό ανακοινωθέν του Ευαγγελισμού ανέφερε: «Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο φφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν από νωρίς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ σε αναμονή επίσημης ιατρικής ενημέρωσης βρίσκονται τόσο το κυβερνητικό περιβάλλον όσο και οι οικείοι του. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την παρακολούθηση της μετεπεμβατικής πορείας του.

