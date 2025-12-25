Γιώργος Νταλάρας: «Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα» – Η ζωή, τα ρίσκα και η πατρότητα που τον άλλαξε

Σε σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή Στούντιο 4, ο Γιώργος Νταλάρας μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή του, την καλλιτεχνική του πορεία και – κυρίως – για τη γυναίκα που, όπως παραδέχτηκε, άλλαξε ριζικά την ύπαρξή του: τη σύζυγό του Άννα Νταλάρα.

«Η ζωή μου φωτίστηκε όταν γνώρισα την Άννα. Χωρίς την Άννα θα ήμουν σχεδόν ένα τίποτα», εξομολογήθηκε ο καταξιωμένος ερμηνευτής, περιγράφοντας τον εαυτό του στα νεανικά του χρόνια ως «χαμίνι του δρόμου», υπερκινητικό και παρορμητικό. Όπως είπε, από μικρή ηλικία είχε ροπή προς τον κίνδυνο, τρέχοντας με μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα και παίρνοντας ρίσκα που, όπως παραδέχεται σήμερα, θα μπορούσαν να του είχαν κοστίσει τη ζωή.

«Νομίζω ότι είμαι από τους πιο τυχερούς ανθρώπους. Θα μπορούσα να έχω σκοτωθεί πέντε – έξι φορές. Ήμουν πολύ ακραίος. Ήμουν ένα παλιόπαιδο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια περίοδο έντασης και ορίων που μόνο εκ των υστέρων συνειδητοποίησε πόσο επικίνδυνη ήταν.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Νταλάρας στάθηκε ιδιαίτερα στη βαθιά αλλαγή που έφερε στη ζωή του η πατρότητα και η έλευση της κόρης του, Γεωργιάννα Νταλάρα. «Η πατρότητα με άλλαξε πολύ. Σταμάτησα πολλά γκάζια. Είναι ένα αίσθημα ευθύνης. Όταν είσαι μόνος σου, λες “κάνω ό,τι θέλω”. Όταν όμως έχεις πίσω σου ένα παιδί, αυτό είναι αλλιώς», τόνισε.

Κλείνοντας, μίλησε και για τον ρόλο του παππού, τον οποίο χαρακτήρισε με μια λέξη: «τρέλα», αποκαλύπτοντας μια πιο τρυφερή, ήρεμη πλευρά ενός καλλιτέχνη που έχει διανύσει δεκαετίες έντονης ζωής, τόσο στη σκηνή όσο και εκτός αυτής.





