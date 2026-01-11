Γιώργος Θεοφάνους για Eurovision: Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης

Για την Eurovision απάντησε ο Γιώργος Θεοφάνους, επισημαίνοντας πως δεν θα συμμετείχε ξανά ως συνθέτης.

Ο Γιώργος Θεοφάνους έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και εξήγησε πως πλέον ο διαγωνισμός αυτός έχει να κάνει περισσότερο με την εμφάνιση πλέον, παρά με το τραγούδι.

Ο συνθέτης είπε συγκεκριμένα για την Eurovision: «Δεν είναι η ώρα ακόμα να μιλήσουμε για τη Eurovision. Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό. Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα. Δεν νομίζω να το έκανα ξανά ως συνθέτης».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε ποια είναι η άποψή του για τους νέους καλλιτέχνες, ανέφερε: «Δεν μπορούμε να λέμε συνέχεια ότι παλιά ήταν καλύτερα, είναι άδικο για τα σημερινά παιδιά. Να αποδείξουν τι είναι μέσα από τα τραγούδια τους».

