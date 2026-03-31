Γιώργος Βασιλειάδης: «ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πρέπει να διαλυθούν για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»

Την ανάγκη διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προκειμένου να ανασυσταθεί ο προοδευτικός χώρος, υπογράμμισε σε συνέντευξή του στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Βασιλειάδης, πρώην Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.

«Το ζήτημα είναι να βάλουμε το συμφέρον των πολλών πάνω από τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μια αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση που θα απαντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ο κ. Βασιλειάδης τόνισε ότι «το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πότε θα ανακοινωθεί ένας νέος κομματικός σχηματισμός, αλλά αν μπορούμε να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει ένα καλύτερο αύριο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόκληση είναι να κινητοποιηθούν οι πολίτες που έχουν απογοητευτεί και να πειστούν ότι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή με συγκεκριμένο σχέδιο και σαφή πολιτική ατζέντα.

Αναφορικά με τη συνεργασία με άλλα κόμματα, επισήμανε ότι «οι κομματικοί σχηματισμοί έχουν ξεπεράσει τα όριά τους» και ότι η σημασία δεν βρίσκεται στο ποιοι θα συνεργαστούν, αλλά στις πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Ο κ. Βασιλειάδης κατέληξε λέγοντας ότι η κυβέρνηση λειτουργεί «έχοντας ως εφεδρεία στελέχη του ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες προοδευτικές λύσεις.

Σχετικά με τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά και την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, ο πρώην γραμματέας σημείωσε ότι ήταν «αναμενόμενη και στενάχωρη», προσθέτοντας ότι η συρρίκνωση του ακροατηρίου της Νέας Αριστεράς οφείλεται στην απώλεια επαφής με την κοινωνία.

Ο Γιώργος Βασιλειάδης καταλήγει ότι «η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει» και ότι ο στόχος της προοδευτικής πολιτικής είναι να δείξει στους πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική λύση, ικανή να αλλάξει τη ζωή τους και να προσφέρει αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση.

