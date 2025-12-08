Γιώργος Ζαμπουλάκης: «Στόχος μου, ένα συμφωνικό έργο» – Νέα παράσταση από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Με το «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα», το αριστούργημα του Ευγένιου Ο’ Νηλ, σηκώνει αυλαία η Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου (ώρα 21:00) στο Θέατρο Μπάρρυ, ο σκηνοθέτης της Γιώργος Ζαμπουλάκης μιλάει στην «Π» για τα γοητευτικά στοιχεία του έργου, τα θέματα που θίγει, τον τρόπο που το «ενορχήστρωσε» ο ίδιος.

-Τι σας γοήτευσε στο «Ταξίδι Μεγάλης Μέρας Μέσα στη Νύχτα» του Ευγένιου Ο’ Νηλ και τι καινούργιο ίσως ανακαλύψατε, ξαναδιαβάζοντάς το, για τις ανάγκες της σκηνοθεσίας;

Αυτό που με γοήτευσε από την αρχή σε αυτό το έργο-ορόσημο, είναι ο συνδυασμός βίας και κατακερματισμένης τρυφερότητας. Ενας συνδυασμός που μόνο η σχέση αίματος επιτρέπει να συμβεί, εκεί όπου γνωρίζουμε πως ό,τι κι αν πούμε, ό,τι κι αν κάνουμε, υπάρχει κάτι που πάντα θα μας ενώνει.

Ηταν αποκαλυπτική η θέση που παίρνει ο Ο’ Νηλ απέναντι στην ίδια την τέχνη: Μέσα σε ατελείωτα αδιέξοδα, κατεστραμμένους ανθρώπους και μία κοινωνία σε σήψη, η μόνη διέξοδος που προσφέρεται είναι η ποίηση, η λογοτεχνία και η φιλοσοφία.

-Κρατώντας το σκηνοθετικό τιμόνι του έργου, πώς «διαβάσατε» τον χάρτη του, ώστε, το δικό σας «ταξίδι» να φτάσει στον ζητούμενο προορισμό; Επιχειρήσατε κάποια τολμηρή μανούβρα;

Στον τρόπο δουλειάς μου, και ειδικά σε αυτήν την παράσταση, διαβάζω το έργο με μουσικούς όρους. Στόχος μου είναι να δημιουργήσω ένα συμφωνικό έργο, που όπως και στην ίδια τη μουσική, είναι ξεκάθαρο το τι παίζει κάθε όργανο, ποιος είναι το μπάσο, ποιος είναι το πιάνο, και ποιος είναι τα κρουστά.

Για αυτήν την πολύπλοκη και λεπτομερή υποκριτική, δημιούργησα έναν δεύτερο, εξωτερικό άξονα, ο οποίος τονίζει την ύπαρξη ενός μικρόκοσμου μέσα σε έναν μεγαλύτερο κόσμο. Η δημιουργία και συνεχής παρουσία αυτού του πλαισίου επεκτείνει το έργο και εκτός του θεάτρου, ώστε να χάνονται τα όρια σκηνικού και πραγματικού κόσμου.

-Το έργο, γραμμένο το 1939-41, εστιάζει στην οικογένεια και τις παθογένειές της. Πώς «συνομιλεί» με την εποχή μας;

Ο Ο’ Νηλ συνθέτει το έργο σε μία κοινωνία που βρίσκεται ανάμεσα σε πολέμους και κρίσεις. Σε αυτήν την οικογενειακή, αστική, και ακραία προσωπική χαρτογράφηση, τα πρόσωπα λειτουργούν ως σύμβολα, σκιαγραφώντας τα αίτια όχι μόνο ενός προσωπικού δράματος, αλλά μίας πολιτικής κατάστασης. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το σύμβολο της Μητέρας, της εθνικής ιδέας, της κατεστραμμένης μήτρας που γεννάει ήδη κατεστραμμένα παιδιά.

Στο έργο, δεν μπορούν παρά να κατηγορούν ο ένας τον άλλον. Η μόνη διέξοδος για τους χαρακτήρες του έργου είναι το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, η θρησκεία, και η ποίηση. Η δυσλειτουργία της οικογένειας, η ευθραυστότητα της ελπίδας, ο αγώνας με τις εξαρτήσεις, η αποξένωση, η έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, είναι όλα κρίσιμα θέματα που θίγει ο Ο’ Νηλ.

-«Στα αληθινά σπίτια κανείς δεν νιώθει ερημιά» λέει η μητέρα, Μαίρη Ταϊρόν. Ποιο θεωρείτε δικό σας αληθινό σπίτι;

Σπίτι, για εμένα, είναι το μέρος που μου δίνεται η δυνατότητα να δημιουργώ. Αληθινό σπίτι είναι εκεί όπου μπορώ να είμαι ο αληθινός εαυτός μου, εκεί που μπορώ να αγαπώ και να με αγαπούν, που μπορώ να εκφράζω ελεύθερα το εύρος των συναισθημάτων μου χωρίς συστολές.

-Πρόσφατα αποσπάσατε το Βραβείο Καλύτερης Παράστασης στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου WTEA της Κίνας για την παράσταση «Ορφέας και Ευρυδίκη» σε δική σας σύλληψη και σκηνοθεσία. Τι σηματοδοτεί για εσάς αυτή η διάκριση;

Ολα τα βραβεία είναι μια ευθύνη, από την οποία μαθαίνεις. Πρέπει να μιλάς με ειλικρίνεια, και να ανακαλύπτεις τι πραγματικά απασχολεί όχι μόνο εσένα τον ίδιο, αλλά και την κοινωνία. Το θέατρο είναι ομαδικό -το βραβείο ανήκει συλλογικά στην ομάδα και στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, και είναι μια επισφράγιση εντατικής έρευνας και εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να παράγεται σήμερα πολιτισμός άξιος του να εκπροσωπεί τη χώρα μας στο εξωτερικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



