Γιούχαραν τον Μπόρις Τζόνσον την ώρα που έφτανε στη λειτουργία για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ

Ο Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του, Κάρι, ήταν από τους πρώτους πολιτικούς που έφτασαν στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου για τη λειτουργία, καθώς θα διαβάσει κομμάτια της Καινής Διαθήκης, και ο κόσμος τον γιούχαρε.

Η εμφάνισή του στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου γίνεται εν μέσω αυξανόμενων αμφιβολιών για το μέλλον του στον πρωθυπουργικό θώκο, αφού το σκάνδαλο Partygate έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τις κυριότερες να αφορούν τις δηλώσεις «μη εμπιστοσύνης» στο πρόσωπό του από τους βουλευτές των Τόρις.

Για αυτό και υπάρχει πιθανότητα για πρόταση μομφής στη Βουλή.

The Prime Minister @BorisJohnson arriving with wife Carrie at St Paul’s Cathedral for the Platinum Thanksgiving Service is booed by some in the crowd@BBCNews pic.twitter.com/rHbBgX8Jzh

— Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) June 3, 2022