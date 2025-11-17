Γηροκομείο της φρίκης στην Κυψέλη: Ελλείψεις ακόμη και σε σαπούνια και πάνες – Εργαζόμενοι μιλούν για εγκατάλειψη

Αδιανόητες συνθήκες διαβίωσης αποκάλυψαν οι έλεγχοι στο γηροκομείο της Κυψέλης που σφραγίστηκε την περασμένη Πέμπτη με εντολή της Περιφέρειας Αττικής. Οι ηλικιωμένοι ζούσαν σε περιβάλλον αθλιότητας, με ελλείψεις ακόμη και στα πιο βασικά είδη καθαριότητας.

17 Νοέ. 2025 13:04
Pelop News

Σαπούνια, πάνες και σφουγγάρια ήταν είδη… πολυτελείας στο γηροκομείο της Κυψέλης, όπου 75 ηλικιωμένοι φιλοξενούνταν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι τρόφιμοι έμεναν για ώρες σε λερωμένα σεντόνια, χωρίς φαγητό ή φάρμακα, ενώ οι χώροι υγιεινής θύμιζαν «πάρτι μικροβίων».

Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στο οριστικό λουκέτο του γηροκομείου την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ύστερα από αμέτρητους ελέγχους, επανειλημμένες συστάσεις και πρόστιμα που δεν είχαν αποτέλεσμα. Παρά τις προειδοποιήσεις, η διοίκηση της δομής δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι να ζουν σε συνθήκες εγκατάλειψης και ανυπαρξίας φροντίδας.

Από τους 75 τροφίμους, 12 παραμένουν προσωρινά στη δομή, μέχρι να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες φροντίδας ή να αναλάβουν οι οικογένειές τους. Για όσους δεν έχουν συγγενείς, η Περιφέρεια έχει ήδη εξασφαλίσει κατάλληλα δωμάτια σε άλλες πιστοποιημένες μονάδες.

«Πάρτι μικροβίων» και τρόφιμοι χωρίς φάρμακα

Η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Αθηνά Κωνσταντέλλου, μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις, η κατάσταση αντί να βελτιώνεται, επιδεινωνόταν συνεχώς.

«Οι συνθήκες υγιεινής ήταν τρισάθλιες. Οι ηλικιωμένοι έμεναν για ώρες σε λερωμένα σεντόνια χωρίς καμία βοήθεια, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους και στις τουαλέτες επικρατούσε ένα πραγματικό πάρτι μικροβίων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον τελευταίο έλεγχο, τα κλιμάκια της Περιφέρειας διαπίστωσαν ότι στις 9:30 το πρωί οι ηλικιωμένοι δεν είχαν πλυθεί, δεν είχαν φάει και δεν είχαν λάβει τα φάρμακά τους, γεγονός που προκάλεσε σοκ στους ελεγκτές.


Εργαζόμενοι μιλούν για τραγικές ελλείψεις

Μία εργαζόμενη στη δομή αποκάλυψε ότι οι ελλείψεις σε σαπούνια, πάνες και σφουγγάρια ήταν μόνιμες, με το προσωπικό να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς επαρκή μέσα.

Ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, ανέφερε ότι το γηροκομείο αντιμετώπιζε τεράστια έλλειψη προσωπικού, κάτι που επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις συνθήκες.

«Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν αιφνιδιαστικά για το κλείσιμο. Είχαν προηγηθεί έλεγχοι και επισημάνσεις για σοβαρές ελλείψεις σε βασικά είδη, ενώ είχε γίνει και καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως μετά την απόφαση για το λουκέτο, ο εργοδότης εξαφανίστηκε, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για τη μισθοδοσία του προσωπικού.

Η απάντηση Χαρδαλιά – “Δεν θα ανεχθούμε τέτοιες δομές”

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε σκληρή ανακοίνωση, υπογράμμισε ότι η εικόνα που διαπιστώθηκε ήταν εξοργιστική και προσβλητική για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

«Η Περιφέρεια Αττικής δεν θα επιτρέψει τη λειτουργία δομών που παραμελούν ή κακομεταχειρίζονται ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Απαράδεκτα φαινόμενα σαν και αυτά δεν θα γίνονται ανεκτά. Τελεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε πως οι έλεγχοι σε όλες τις μονάδες φροντίδας θα εντατικοποιηθούν, ενώ όπου εντοπίζονται παραβάσεις «οι κυρώσεις θα επιβάλλονται χωρίς καμία καθυστέρηση».

«Οι άνθρωποί μας στην τρίτη ηλικία δικαιούνται αξιοπρεπείς συνθήκες, επαρκή φροντίδα και απόλυτη ασφάλεια. Είμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους με πράξεις, όχι με λόγια», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

