Γκαβασιάδης για Ενωση: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ, μπροστά μας το επόμενο βήμα»

«Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ για ότι έχουμε καταφέρει, αλλά μπροστά μας είναι πλέον το επόμενο βήμα». Αυτά τόνισε ο αρχηγός της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, Γιάννης Γκαβασιάδης, που ήταν από τους κορυφαίους στη νίκη επί του Πανελευσινιακού στο φινάλε της κανονικής περιόδου και πρόσθεσε: «Θέλαμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Το είχαμε συζητήσει στην ομάδα. Μπήκαμε πολύ νευρικοί, βγάλαμε αντίδραση από το 2ο 10λεπτο και ειδικά στο β΄ μέρος. Μας άξιζε η νίκη και με βάση συνολικά την πορεία μας δίκαια τερματίσαμε στη 2η θέση στην κανονική περίοδο».

– Σε προσωπικό επίπεδο φαινόταν σαν να έπαιζες με έξτρα κίνητρο, ίσως λόγω της ήττας στην παράταση στις λεπτομέρειες στο παιχνίδι του α’ γύρου στην Ελευσίνα ή επειδή κρινόταν η 2η θέση;

«Ήταν θέμα ψυχολογίας, δεν σκεφτόμουν κάτι παραπάνω, ένιωθα πολύ καλά και αυτό βγήκε στο παρκέ. Δεν ήταν κάτι προσωπικό. Όλοι μαζί νικήσαμε. Τους πιέσαμε πάρα πολύ, τους κάναμε να νιώθουν άβολα και στο τέλος το κάναμε να φαίνεται σχετικά εύκολο».

– Περίμενες στην αρχή της χρονιάς ότι θα τελειώνατε τόσο ψηλά στην κανονική περίοδο;

«Ξεκινήσαμε από τις 17 Αυγούστου έχοντας χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση με σκληρή δουλειά, πλάνο και σωστή καθοδήγηση από τον κόουτς Ρουμελιώτη φτάσαμε εδώ. Όμως η σεζόν δεν έχει τελειώσει. Θέλουμε να κυνηγήσουμε κάτι πολύ μεγάλο».

– Έχεις προτίμηση στα play-offs, περιμένετε αντίπαλο από το ζευγάρι Προμηθέας 2014-Απόλλων

«Εμείς θέλουμε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Αυτό έχει σημασία. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, αυτό κάναμε στην κανονική περίοδο, αυτό θα κάνουμε και στη διαδικασία των play-offs».

– Ακολουθεί η διακοπή λόγω Πάσχα και της α’ φάσης των play-offs, στην οποία η Ένωση δεν θα συμμετάσχει. Αυτή η μίνι αποχή ίσως σας βγάλει εκτός ρυθμού;

«Χρειαζόμαστε μία ξεκούραση. Όμως παράλληλα πρέπει να δουλέψουμε. Θα πάρουμε ανάσες, μπορεί για λίγο να βγούμε από τον αγωνιστικό ρυθμό, αλλά θα είμαστε ακόμη καλύτεροι στα play-offs».

– Πάντως στα ημιτελικά των play-offs όποιος και εάν είναι ο αντίπαλος θα έχετε το πλεονέκτημα της έδρας…«Είναι σημαντικό. Ο κόσμος όσο κυλούσε η σεζόν γινόταν θερμότερος. Νιώσαμε κάθε φορά τη στήριξή του. Το γήπεδό μας γέμισε και μας έδωσε ώθηση και τον ευχαριστούμε για τη στήριξή του. Ήταν εκεί και με τον Πανελευσινιακό, περιμένουμε να είναι στο πλευρό μας και στη διαδικασία των play-offs».