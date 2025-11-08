Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» – Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί του Σαββάτου περιστατικό με καμένο γκαζάκι έξω από τα γραφεία του site της «Ομάδας Αλήθειας» στην Παλλήνη. Το σημείο βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από παιδικό σταθμό, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα

Γκαζάκι στην είσοδο του site της «Ομάδας Αλήθειας» - Συναγερμός στην Παλλήνη, δίπλα σε παιδικό σταθμό
08 Νοέ. 2025 14:36
Pelop News

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (08.11.2025), όταν εντοπίστηκε καμένο γκαζάκι στην είσοδο του κτιρίου όπου στεγάζεται το ενημερωτικό site ellada24.gr, που διαχειρίζονται οι Κίμωνας Μπένος και Κώστας Δογάνης της «Ομάδας Αλήθειας».

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Παλλήνη, προκαλώντας κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά από ειδοποίηση περιοίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γκαζάκι εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις δύο μέτρων από παιδικό σταθμό, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την επικινδυνότητα της πράξης.

Κλιμάκιο της Κρατικής Ασφάλειας και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας έφτασε άμεσα στο σημείο, προχωρώντας σε περισυλλογή στοιχείων και λήψη καταθέσεων. Η υπόθεση διερευνάται ως απόπειρα εμπρησμού με άγνωστα μέχρι στιγμής κίνητρα.
